Kultur & Society

Enspannte Atmosphäre beim Fest der Begegnung

STEYR. Am Gehsteig, einem Ort, an dem man sich oft begegnet, ohne den anderen wirklich wahrzunehmen, wurde die Bahnhofstraße lebendig, als Streetwork Steyr am 27. September herzlich zum Fest der Begegnung einlud. Besucherinnen und Besucher genossen die entspannte Atmosphäre ...

konnten bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen verweilen oder sich von der "Barfußbar" mit köstlichen, antialkoholischen Cocktails verwöhnen lassen. Besonders die Jugendlichen fanden Angebote nach ihrem Geschmack, einschließlich einer Graffiti-Wand, auf der sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen konnten. Verschiedene Spiele sorgten für Spaß und Unterhaltung während des gesamten Festes.

Neben den Steyrer Busfahrerinnen und Busfahrern, waren auch Gäste aus der Steyrer Stadtpolitik anwesend, darunter die Vizebürgermeisterin Anna Maria Demmelmayr-Durst, der Vizebürgermeister Dr. med. Michael Schodermayr und die Gemeinderätin Tina Forster.

Unten: Beim Fest der Begegnung, traf man sich am Gehsteig. Bildquelle: streetwork steyr