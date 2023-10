Kultur & Society

Rollende Engel erfüllten 84-jähriger Steyrerin Herzens­wunsch

STEYR. Frau Elfriede lebt seit vielen Jahren im wunderschönen Steyr in Oberösterreich. Die sympathische 84jährige Dame schaukelte den gesamten Haushalt bis an dem Tag, an dem sie schwer erkrankte. Seither ist sie zuhause und mittlerweile ist ihr Gesundheitszustand so schlecht, dass sie rund um die Uhr Pflege benötigt. Liebevoll kümmert sich seither ihre Schwiegertochter um sie und versucht ihr alle Wünsche so gut es geht zu erfüllen ...

Doch ein Wunsch ist für die Schwiegertochter nicht erfüllbar. So gerne würde Frau Elfriede noch einmal das Stammgasthaus in Steyr, in dem sie früher sehr viel Zeit verbrachte, besuchen. Aufgrund ihrer Erkrankung und der Bettlägrigkeit ist ein Transport in das Gasthaus mit den vielen Stufen für die Angehörigen nicht möglich. Aus diesem Grund, wandten sie sich an den Verein "Rollende Engel" ...

Der Verein "Rollende Engel" erfüllt österreichweit schwerkranken Menschen kostenlos ihren Herzenswunsch. Ob noch einmal in den Tierpark, ins Theater, einmal noch mit einem Schiff fahren oder in Ruhe nach Hause, um sich von der Familie verabschieden zu können. All diese Wünsche erfüllt der Verein unentgeltlich mit Hilfe von Spenden. Seit der Gründung im Jahr 2020 wurden bereits mehr als 254 Herzenswünsche erfüllt.

Mit den rollenden Engeln ging es also für Elfriede ins Steyrer Gasthaus zur Alpe, wo bereits die Chefin am Eingang wartete, um die 84-Jährige zu begrüßen. Nachdem sie die Speisekarte studiert hatte, entschied Elfriede sich für ihr Lieblingsgericht: ein Schnitzerl mit Kartofferl. Aber auch ein Glaserl Weißwein gönnte sie sich zur Feier des Tages. Die Stimmung war hervorragend und Elfriede verspürte für wenige Stunden kaum Schmerzen.

Die Zeit verging viel zu schnell und erneut wurden die vielen Stufen hinauf zum Parkplatz in Angriff genommen. Frau Elfriede bedankte sich noch mit ganz lieben Worten, sie war überglücklich, dass die rollenden Engel ihre Wunsch so schnell erfüllen konnten.

Webtipp: Verein Rollende Engel