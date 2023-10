Kultur & Society

Kids besuchten die Feuerwehr

STEYR-LAND. Die Freiwillige Feuerwehr Wolfern sorgte kürzlich für strahlende Kinderaugen und jede Menge Begeisterung bei den Kindern der Kinderfreunde Wolfern. Am 13. Oktober besuchten die Kids das Feuerwehrhaus in Wolfern und hatten die Möglichkeit, die verschiedenen Löschfahrzeuge und das Kommandoauto zu besichtigen und so die Feuerwehr hautnah zu erleben. Natürlich durften dabei Blaulicht und Sirene nicht fehlen ...

Toll fanden die Kids auch das Probieren einer Feuerwehrjacke und eines Feuerwehrhelms. Gemeinsam mit Jugendbetreuerin Sarah und Kommandant-Stellvertreter Thomas lernten die Kids was als Feuerwehrmann/-frau alles wichtig ist. Ein ganz besonderes Highlight war, als die Kids mit dem Feuerwehrschlauch Wasser spritzen durften.

„Toll, dass sich die Freiwillige Feuerwehr Wolfern Zeit nahm, um den kleinen Nachwuchsbrandbekämpfer:innen die Welt der Feuerwehr näherzubringen“ freute sich Martina Marx von den Kinderfreunden Wolfern. „Es war ein richtig toller Ausflug, wir hatten viel Spaß! Ein großes Danke an unsere tolle Feuerwehr“, so Daniela Müllner, Obfrau der Kinderfreunde Wolfern.