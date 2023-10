Kultur & Society

Styraburg: kraftvolle Bilder, hochkarätige Virtuosen

STEYR. Zur Musik der Violinistin Teresa Wakolbinger und des Cellisten Baran Károly zeichnet Hapé Schreiberhuber live zu den Inventionen von J. S. Bach zur Eröffnung des 34. Styraburg Festivals, heute, 21. Oktober um 10 Uhr in der Schlossgalerie. Der Eintritt ist frei ...

Die Rückkehr der Gemälde: Zwei großformatige Kreuzigungs-Interpretationen, die Hapé Schreiberhuber im Dezember 2011 aus dem Treppenhaus von Schloss Lamberg entfernen musste, werden wieder bei den „Tagen der offenen Ateliers“ im Schloss Lamberg, zu sehen sein.

„Einmal mehr steht meine Künstlerschaft für Freiheit der Bildschöpfung und Unabhängigkeit des Inhalts beim Festival, bei dem mittlerweile knapp dreihundert Musiker*innen, Schauspieler*innen und Bildkünstler*innen mitgewirkt haben."

Das Styraburg Festival prägt das kulturelle Leben in der Stadt Steyr über die Grenzen der Stadt hinaus. Internationalität in der Musik und Weltliteratur mit Schauspielstars wie Martin Schwab oder Philipp Hochmair mit sieben Auftritten prägen das Festival, das eine Woche später mit dem Styraburg Ensemble den Klaviervirtuosen Nami Ejiri und Sergey Belyavsky eingeleitet wird; eine phänomenale Jazzmatinée, eine Premiere zum Festivaltitel „Zeichen der Zeit“ mit Hapé Schreiberhuber und eine Photo-Sounds-Performance mit Ron Sandmayr stehen am Programm.

Mehr Infos: https://www.styraburg.com/herbst-programm/