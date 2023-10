Kultur & Society

Vorwärts sammelt für Notschlaf­stelle

STEYR. Wenn es draußen kälter wird, ziehen wir uns in unsere warmen Häuser und Wohnungen zurück. Doch nicht allen geht es so gut und nicht jeder hat diese Möglichkeit. Für Menschen ohne zu Hause und sichere Schlafstelle, beginnt jetzt wieder eine richtig harte Zeit ...

„Das mitten unter uns Menschen leben, die keinen Schlafplatz haben, hat viel zu wenig Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit“, so SKV-Sozialbeirat und pro-mente Mitarbeiter Markus Hofer. Deswegen wollen wir gemeinsam für den Verein Wohnen Steyr vor dem letzten Heimspiel am 27. Oktober Sachspenden sammeln. Ab 17:30 können die Sachspenden am VIP-Parkplatz abgegeben werden. Dafür hat uns der Verein Wohnen Steyr eine Liste an aktuell dringend benötigten Dingen übermittelt.

„Besonders freut mich, dass bei dieser Aktion alle zusammenhelfen. Die Vorwärts und allen voran unsere SKV pro-mente Mannschaft wird die Sammlung durchführen“, weiß Sabrina Waldbauer, Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit. „Auch einige Fan-Clubs unterstützen uns und helfen uns bei der Abwicklung.“

Was wird benötigt?

Essen und Kleider sind aktuell sehr gefragt. Kleidung und Textilien können gebraucht (guter Zustand) abgegeben werden.

Essen: Haltbare Lebensmittel wie Konservendosen, Haltbarmilch, Kaffeepulver gemahlen, Säfte, Verdünnsäfte, Dosenwurst, Frühstücksfleisch, Nudeln und Reis, Pestos, u.ä.

Kleidung: Lange Unterhosen, Socken (bitte keine selbstgestrickten), Schals, Handschuhe, Hauben

Textilien: Handtücher, Bettwäsche und Leintücher

WANN: 27. Okt. 2023, ab 17:30

WO: VIP-Parkplatz Vorwärtsplatz