Online-Kursreihe: Demenz besser verstehen

STEYR. Die Caritas-Servicestelle für pflegende Angehörige in Steyr lädt ab Dienstag, 14. November, von 17 bis 19.30 Uhr zu einem dreiteiligen Online-Kurs für Angehörige von Menschen mit Demenz ein. Information und Anmeldung unter Demenz-Angehörigen-Werkstatt auf www.caritas-ooe.at/pang Die weiteren zwei Kursabende sind am 21. und am 28. November. Aufgrund der begrenzten Teilnehmer*innenzahl wird eine rasche Anmeldung empfohlen ...

Demenzerkrankungen bedeuten große Veränderungen für die betroffenen Personen, aber auch für die Angehörigen. Der Alltag und das Zusammenleben funktionieren nicht mehr wie früher. Manchmal vollziehen sich Veränderungen in kleinen, manchmal auch in großen Schritten. „Um diese Veränderungen und ihre Auswirkungen auf den Alltag zu verstehen und darauf richtig zu reagieren, ist es wichtig Informationen über die Erkrankung zu haben“, sagt Birgit Freidhager von der Caritas- Servicestelle für pflegende Angehörige in Steyr.

Beim ersten Teil des Online-Kurses erfahren die Teilnehmer*innen von der Diplomierten Lebens- und Sozialberaterin Christina Mittendorfer praxisnah Grundlegendes zu demenziellen Erkrankungen: zu den verschiedenen Formen und Verlauf einer Demenzerkrankung sowie zu den Auswirkungen auf die Fähigkeiten und die Therapiemöglichkeiten. Beim zweiten Kursabend am Dienstag, 21. November, dreht sich alles um die Kommunikation und wie diese positiv für den Erkrankten und die Angehörigen gestaltet werden kann. Es werden die Hintergründe für das Verhalten eines Menschen mit Demenz erklärt, die Hindernisse in der Kommunikation aufgezeigt und Methoden vorgestellt, wie Kommunikation gelingen kann.

Im dritten Teil des Online-Kurses erklärt Referentin Christina Mittendorfer, warum die Selbstsorge für Angehörige so wichtig ist und welche Entlastungsmöglichkeiten es gibt. „Aufgrund der kleinen Gruppe kann optimal auf individuelle Anliegen und Fragen eingegangen werden“, sagt Caritas-Mitarbeiterin Birgit Freidhager. Das Webinar erfolgt über Zoom. Der Zugangslink wird nach der Anmeldung zugeschickt.

Die Teilnahmegebühr beträgt 70 Euro. Diese Gebühr kann unter bestimmten Voraussetzungen rückerstattet werden. Nähere Infos zu den Zuwendungen für Kosten für Pflegekurse auf www.pflegeinfo-ooe.at oder bei der Pflegehotline 051 775 775.