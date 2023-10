Kultur & Society

Zeitgenosse aus Leidenschaft: Thomas Mauerer kommt nach Steyr

STEYR. Der Schauspieler, Autor und Kabarettist Thomas Maurer kommt am Samstag, dem 4. November, mit seinem aktuellen Programm ‚Zeitgenosse aus Leidenschaft‘ ins Museum Arbeitswelt. Im ‚Kulturmonat November‘ kosten die Tickets für Mitglieder der AK Oberösterreich nur 10,- Euro. Beginn 19.30 Uhr ...

In seinem Solo „Zeitgenosse aus Leidenschaft“ widmet sich der 56-jährige Maurer voller Leidenschaft den alltäglichen Themen des Lebens. So kann man auf der Autobahn fahren und dabei die Klimaanlage auf Weißweintemperatur stellen. Man kann schweißüberströmt auf dem Hometrainer sitzen und dabei nirgendwo hinkommen. Einfach dasitzend und schauend geht Maurer an die Dinge heran und sagt: „An der Zeitgenossenschaft führt kein Weg vorbei. Und Sachen, an denen man eh nicht vorbeikommt, sollte man mit Leidenschaft erledigen. Dann ist es weniger fad.“

Tickets sind an der Kassa des Museums oder online unter www.museumarbeitswelt.at/shop erhältlich. (Normalpreis: 25,-/22,-/18,-)

WANN: 4. Nov. 2023, 19:30 Uhr

WO: Museum Arbeitswelt, Wehrgrabengasse 7, 4400 Steyr

Alle Ausstellungen um nur 1 Euro

Im Kulturmonat November können zudem alle Ausstellungen im Museum Arbeitswelt um nur 1 Euro von AK OÖ-Mitgliedern besucht werden. Neben der Hauptschau ‚Future Food – Essen für die Welt von morgen‘ gilt dies auch für den eben eröffnete Ausstellung ‚Kaktus Cartoon Award‘ mit Karikaturen zu den Themen Klimawandel und Klimagerechtigkeit sowie für den Gedenkort ‚Stollen der Erinnerung‘.