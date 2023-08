Newsblog

Gelungen feiern: Die besten Partydekorationen für alle Anlässe

STEYR. Egal ob runder Geburtstag, Silberhochzeit, Taufe oder Konfirmationen: Es gibt viele Anlässe für ausgelassene Partys in den eigenen vier Wänden. Doch oftmals ist eine der größten Fragen: Wie nur sollen wir dekorieren? ...

Einerseits möchte man eine praktische Dekoration, so dass nicht allzu viel aufgeräumt werden muss, kein Konfetti sich im Wohnzimmerteppich festtritt und die generelle Einrichtung des Raumes durch die Dekoration eher hervorgehoben als versteckt wird.



Andererseits möchte man aber auch, dass Gäste natürlich schon bemerken, dass überhaupt dekoriert wurde, dass es anders aussieht als normal und man als Gastgeber sich sowohl Gedanken gemacht hat als eben auch in Aktion getreten ist und Zeit für eine stimmige Dekoration verwendet hat. Damit diese Fragen ein wenig leichter zu beantworten sind, hier ein paar Dekorationstipps, die als Basis-Dekoration für jeden Anlass genutzt werden können.



Wie wäre es mit… Hussen?

Eine der stilsichersten und gleichzeitig praktischsten Dekorationen sind Hussen. Sowohl Stuhl- als auch eine Tischhusse eignen sich wunderbar um bekannten Einrichtungsgegenständen einen neuen Touch zu verleihen.

Zudem sehen Stuhl- und Tischhussen sehr edel aus und sind praktisch, schließlich schützen sie die guten Möbel vor Flecken. Auch wenn das Anbringen von Tisch- und Stuhlhussen ein wenig aufwendig sein kann, lohnt es sich auf jeden Fall. Da die Hussen meistens in weiß kommen, können sie durch farbliche Bänder oder andere Dekorationen je nach Feierlichkeit individuell aufgepeppt werden. Zudem kann man sie waschen und so auch beim nächsten Event ganz bequem wieder verwenden.



Wie wäre es mit… Blumen?

Das klingt zunächst natürlich etwas zu einleuchtend, immerhin sind Blumen oftmals ein wichtiger Teil von unterschiedlichsten Dekorationen. Doch Blumen als Thema sind auch klassisch schön und für jeden Anlass passend. Ein hübsches Gesteck in der Mitte der Tische oder Platzkarten in Blumenform, all dies hat Stil und sorgt für eine schöne, praktische Dekoration. Außerdem ist diese oftmals schnell aufgeräumt: Jedem Gast wird einfach ein Gesteck zum Abschied in die Hand gedrückt oder ein Blumenstrauß aus der Dekoration zusammengebunden.



Wie wäre es mit… Licht?

Als weitere Basis für Dekorationen, die zu jedem Anlass passen, bietet sich Licht an. Besonders bei Partys, die eher am Abend gefeiert werden, sind Lichterketten, Lampions und ähnliches hervorragend als Dekoration geeignet, die zudem bei jeder Gelegenheit wieder hervorgeholt werden können.

Gerade bei Gartenpartys schaffen verschiedenfarbige Lampions in den Bäumen schnell und einfach eine zauberhafte Dekoration. Ebenso sind auch Lichterketten wie geschaffen für eine magische Stimmung. Kleine und größere Kerzen auf den Tischen sorgen mit ihrem flackernden Schein zudem für Gemütlichkeit.



Wie wäre es mit… Luftballons?

Ebenso wie Blumen sind Luftballons natürlich auch eine klassische Dekoration. Aber das hat nun mal auch seinen Grund! Luftballons eignen sich ebenfalls für die verschiedensten Anlässe. Aufgrund der Vielfalt in den Farben können Luftballons sehr elegant, aber auch bunt und spritzig wirken.

Wer es lieber elegant haben möchte, der kann zu silbernen, schwarzen oder gar goldenen Ballons greifen, für ein bisschen mehr Farbe eignen sich besonders grüne, rote, blaue oder gelbe Luftballons. Luftballons können in vielfältiger Weise zur Dekoration eingesetzt werden und ebenfalls den Gästen am Ende der Party mit nach Hause gegeben werden.