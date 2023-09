Newsblog

Ein Weinfest für den guten Zweck

BAD HALL. Am Freitag, den 22. September veranstaltet der Lions Club Bad Hall wieder sein traditionelles Weinfest im Gästezentrum Bad Hall. Die Besucher erwartet eine breite Auswahl erlesener Weine von renommierten Winzern. Von fruchtigen Weißweinen bis hin zu tiefgründigen Rotweinen wird für jeden Gaumen das Passende geboten. Bei der Bierbar kommen auch Bierliebhaber nicht zu kurz. Ebenso wird natürlich für das leibliche Wohl gesorgt ...

„Unser Weinfest vereint die Freude am guten Geschmack mit einem tieferen Sinn. Die Besucher unterstützen mit ihrem Kommen unsere Lions-Weihnachtsaktion, im Rahmen derer bedürftige Familien in der Region Bad Hall unterstützt werden. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher, alle sind herzlich willkommen“, so Lions-Präsident Karl Wetzlmayer.

Bei Schönwetter gibt es bereits ab 15 Uhr vor dem Gästezentrum erste Weinproben. Der offizielle Beginn ist um 18 Uhr. Als Eintritt werden freiwillige Spenden gesammelt. Gemeinsam ein Glas Wein zu genießen, kulinarische Köstlichkeiten zu kosten und gleichzeitig Gutes zu tun – das Lions Weinfest verspricht ein Erlebnis für alle Sinne!

WANN: 22. Sept. 2023, ab 15 Uhr

WO: Gästezentrum Bad Hall