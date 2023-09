Newsblog

Bürgermeister in Ruhe Franz Weiss mit 103 Jahren ältester Steyrer

STEYR. Bürgermeister in Ruhe Franz Weiss wurde am 30. August 103 Jahre alt! Er ist damit der älteste Steyrer Bürger. Bürgermeister Markus Vogl, SPÖ-Bezirksvorsitzende Stadträtin Katrin Auer und eine Abordnung gratulierten dem Jubilar ...

Franz Weiss prägte während seiner Amtszeit die positive Entwicklung der Stadt. „Einer seiner besonderen Verdienste“, so Markus Vogl, „ist die Ansiedelung des BMW-Werkes, welches er mit viel persönlichem Einsatz nach Steyr brachte. BMW ist nun der der größte Arbeitgeber in der Region.“ Franz Weiss hat in seiner Zeit zur Modernisierung Steyrs wesentlich beigetragen: Die Absicherung der Wasserversorgung durch Gründung des Reinhaltungsverbandes, der Neubau von Enns- und Steyrbrücke und im Sozialbereich das „Essen auf Rädern“ sowie die mobile Hauskrankenpflege gehen auf seine Initiativen zurück.

SPÖ-Chefin Katrin Auer streicht hervor, dass der Umbau des Stadttheaters die Revitalisierung des Alten Theaters und die Errichtung des Stadtsaales seine Handschrift tragen. „Die 1000-Jahr-Feier der Stadt im Jahre 1980 war mit der damaligen Landesausstellung über die Hallstattkultur sehr gut koordiniert. Auch dieses Großereignis bleibt als großer Erfolg von Franz Weiss in Erinnerung“, so Katrin Auer.

Franz Weiss wurde am 30. August 1920 in Garsten geboren. Der gelernte Schlosser und spätere Obermeister in den Steyr-Werken widmete sich mit seiner sozialdemokratischen Grundhaltung der Arbeitnehmervertretung. Er wurde Betriebsrats-Vorsitzender der Angestellten in den damaligen Steyr-Werken. Ab 1965 war er SPÖ-Gemeinderat in Steyr. 1968 wurde er geschäftsführender Vizebürgermeister, am 3. Oktober 1974 wählte der Steyrer Gemeinderat Franz Weiss zum Bürgermeister. Neun Jahre lang, bis 1983, war er dann Stadtchef.

Am 20. Jänner 1984 wurde Franz Weiss zum Ehrenbürger der Stadt Steyr ernannt.