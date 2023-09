Newsblog

Öffis für neues Schuljahr gerüstet

STEYR. Am 11. Sept. begann für viele Schülerinnen und Schüler in Oberösterreich wieder der Ernst des Lebens. Die städtischen Verkehrsbetriebe haben schon im Vorfeld Vorkehrungen getroffen, um alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab Montag bestmöglich in die Schule oder zum Arbeitsplatz zu bringen ...

„Um dies zu ermöglichen, werden wir ab Montag, 11.9. mit allen verfügbaren Buslenker:innen sowie mit allen Fahrzeug-Kapazitäten im Einsatz sein“, so Georg Stimeder von den Stadtbetrieben Steyr. Dabei werden sowohl die Linienfahrten, als auch die Schulbusfahrten durch Verstärkerfahrzeuge unterstützt.

Kooperation über die Stadtgrenzen hinaus: Stadtbetriebe Steyr übernehmen den Schulbus-Verkehr in St. Ulrich

Nachdem das bisherige Unternehmen den Vertrag für den Schüler-Gelegenheitsverkehr der Gemeinde St. Ulrich überraschend gekündigt hat, war der Schulbus-Betrieb vorläufig nicht gesichert. Nach intensiven Planungen und Gesprächen zwischen den Stadtbetrieben Steyr, Vertretern des Bundesministeriums für Finanzen und der Bürgermeisterin von St. Ulrich, Annemarie Wolfsjäger, konnte nun eine gute gemeinsame Lösung erzielt werden. Ab 11.09.2023 übernehmen die Stadtbetriebe Steyr (SBS) den Schüler-Gelegenheitsverkehr zwischen St. Ulrich und den Schulzentren in Steyr und Garsten. Sechs Busse der Stadtbetriebe werden täglich Schülerinnen und Schüler gut und sicher aus den Siedlungsgebieten der Gemeinde St. Ulrich zur Schule- und wieder nach Hause bringen.

Steigen auch Sie auf die Steyrer Öffis um

Erfahrungsgemäß kommt es vor allem an den ersten Schultagen im gesamten Steyrer Stadtgebiet zu zahlreichen Staubildungen aufgrund der hohen Anzahl an vermeidbaren PKW-Fahrten. Zusätzlich zu den ärgerlichen Vorkommnissen im Berufsverkehr stoßen vor allem Verbrennerfahrzeuge giftige Abgase aus und belasten mit hohen Fixkosten zahlreiche Haushaltsbudgets. Ticketpreise für den öffentlichen Verkehr wurden trotz hoher Inflation im laufenden Jahr nicht erhöht. So können Sie etwa nach wie vor mit der übertragbaren „365er“- Jahreskarte um nur einen Euro pro Tag für die Dauer eines ganzen Jahres alle öffentlichen Verkehrsmittel in der Kernzone Steyr nutzen. Auch die Preise für diverse Kategorien des Klimatickets werden vorläufig nicht erhöht. Der Umstieg auf Bus und Bahn schont somit nicht nur Ihre Geldbörse, sondern ist auch ein wertvoller Beitrag für den Umweltschutz.

Eine Übersicht zu allen Schulbus-Verstärkerfahrten und Abfahrtszeiten der Schulbus-Kurse Steyr – St.Ulrich finden Sie unter https://www.stadtbetriebe.at/Verkehr/Stadtbus_Linien