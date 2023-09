Newsblog

Scratch, Micro:Bits, Gimp und mehr für Kinder

STEYR. CoderDojo Steyr startet am Freitag, den 22. September von 16 bis 18 Uhr im TIC Steyr wieder durch. Kinder zwischen 7 und 17 Jahren können beim kostenlosen Programmierclub neben Programmieren mit Scratch, Python oder Micro:Bits auch Bilder in Gimp bearbeiten ...

5 Jahres-Feier

Spannend wird es bei der 5 Jahres-Feier am 20. Oktober im Museum Arbeitswelt. Hier können die Kinder und Jugendlichen von 14 bis 18 Uhr nicht nur in die digitale Welt einsteigen und sie erforschen, sondern auch selbst Hand anlegen, Computer zerlegen sowie Löten und Elektronik erleben. „Es wird für die Kinder ein Nachmittag der Technik, an dem sie in Workshops und offenen Stationen in unterschiedliche Bereiche der Technik eintauchen können“, verrät TIC-Geschäftsführerin Daniela Zeiner.

Herbst-Highlights

Am 17. November wird zudem ein Micro:Bits-Special in der HAK Steyr stattfinden und am 1. Dezember das beliebte Löt-Special in der HTL Steyr. „Es ist uns wichtig, dass wir den Kindern einerseits einen spielerischen Zugang zum Programmieren bieten, andererseits aber auch neue Angebote schaffen, damit sie Neues kennenlernen können. Dazu sind wir auch im regen Austausch mit anderen Dojos wie CoderDojo Linz, um gegenseitig voneinander zu lernen und zu profitieren“, sagt Initiatorin Maria Pernegger.

CoderDojo Steyr Termine:

FR, 22. September, 16-18 Uhr, TIC Steyr

FR, 6. Oktober, 16-18 Uhr, Museum Arbeitswelt

FR, 20. Oktober, 14-18 Uhr, Museum Arbeitswelt

FR, 17. November, 16-18 Uhr, HAK Steyr

FR, 1. Dezember, 15-18 Uhr, HTL Steyr

Infos und Anmeldung: www.coderdojo-steyr.at