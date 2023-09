Newsblog

Computer zerlegen mit NKE Austria

STEYR. Erstmals können Kinder und Jugendliche bei CoderDojo Steyr bei der Hardware selbst Hand anlegen. Ermöglicht wird das durch PREMIUM-Sponsor NKE Austria, der die offene Station „Computer zerlegen“ bei der 5-Jahres-Feier von CoderDojo Steyr am Freitag, den 20. Oktober von 14 bis 18 Uhr im Museum Arbeitswelt betreut ...

7- bis 17-Jährige können bei der Station von NKE Austria das Innenleben eines Computers erforschen und erfahren, welche Hardware-Komponenten notwendig sind, um mit einem Computer arbeiten und programmieren zu können. NKE Austria Geschäftsführer Matthias Ortner ist begeistert von dem Projekt. „Ich halte es für sinnvoll, Kinder für Technik zu begeistern, sowohl für die Hardware als auch für die Software. Dieses Verständnis wird ihnen bei ihrem späteren Berufsleben sicher hilfreich sein“, so Ortner.

IT-Leiterin Veronika Krempl freut sich, dass Kinder bei CoderDojo Steyr ihren Forscherdrang ausleben können. „Unsere Kernkompetenz sind zwar nicht Computer sondern Wälzlager, aber es ist uns ein Anliegen, dass die Kinder durch das Programmieren und das Erforschen des Innenlebens eines Computers ein ganzheitliches Verständnis von technischen Grundlagen erlangen, denn sie sind die Fachkräfte der Zukunft“, sagt Krempl.

TIC-Geschäftsführerin Daniela Zeiner freut sich über die Unterstützung: „Dank Unternehmen wie NKE Austria ist es uns möglich, dieses kostenlose Angebot allen interessierten Kindern zur Verfügung zu stellen, insbesondere auch jenen, die keinen eigenen Zugang zu einem Laptop haben.“ Mit der Unterstützung der Sponsoren werden Löt-Specials oder Werbemittel finanziert, um noch mehr Kinder zu erreichen. Ebenso werden die Mentorinnen und Mentoren zweimal im Jahr als Dank für Ihr ehrenamtliches Engagement zum Essen eingeladen oder die Kinder mit Buburuza-Eis überrascht.

CoderDojo Steyr lädt alle interessierten Kinder zwischen 7 und 17 Jahren ein, beim kostenlosen Programmierclub mitzumachen und ihr eigenes Mini-Game oder anderes zu programmieren. Die nächste Möglichkeit sich in Scratch, Micro:Bits oder Gimp zu vertiefen, bietet sich am 6. Oktober im Museum Arbeitswelt von 16 bis 18 Uhr. Unbedingt vorzumerken ist die 5-Jahres-Feier am 20. Oktober im Museum Arbeitswelt von 14 bis 18 Uhr. Neben dem Workshop der NKE Austria gibt es noch weitere spannende Workshops und offene Stationen. Infos & Anmeldung auf www.coderdojo-steyr.at.

WANN: CoderDojo Steyr, Freitag, 6. Oktober, 16-18 Uhr

WO: Museum Arbeitswelt, Wehrgrabengasse 7, 4400 Steyr

INFO & ANMELDUNG: www.coderdojo-steyr.at