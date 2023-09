Newsblog

Zivilschutz-Probealarm am 7. Oktober

STEYR/Ö. Ein bundesweiter Zivilschutz-Probealarm findet am Samstag, 7. Oktober 2023, statt. Auch in Steyr werden an diesem Tag ab 12.00 Uhr die Sirenen heulen ...

Die Bedeutung der Signale:

Sirenenprobe: 15 Sekunden gleichbleibender Dauerton.

Warnung: drei Minuten gleichbleibender Dauerton.

Alarm: eine Minute auf- und abschwellender Heulton.

Entwarnung: eine Minute gleichbleibender Dauerton.

Der Zivilschutz-Probealarm wird einmal jährlich durchgeführt, um die Bevölkerung mit den Signalen vertraut zu machen und gleichzeitig die Funktion und Reichweite der Sirenen zu testen. Der Österreichische Zivilschutzverband empfiehlt auch, die Lebensmittelvorräte im Haushalt sowie die Sicherheitsgeräte zu überprüfen.