Newsblog

Kidical Mass: ein Wochenende im Zeichen des Radfahrens

STEYR. Fast fünf Monate nach der Premiere rollten am Sonntag (24. Sept.) wieder hunderte kleine und große Radler:innen mit Geklingel - passend zur Christkindlstadt - durch Steyr ...

“Gleich als wir begonnen haben, die Veranstaltung zu bewerben, erhielten wir begeisterten Zuspruch zur Wiederholung der Kidical Mass” freut sich Lena Hampl von der Radlobby Steyr. Dem stetig wachsenden Team der Radlobby liegen drei wichtige Maßnahmen besonders am Herzen: eine kindgerechte Radinfrastruktur, eine Beruhigung des Verkehrs vor Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen und eine vielfältige Förderung der Kinder zum Radfahren.

Diese erfuhren bei der Eröffnungsrede breite Zustimmung. „Das zeigt, dass auch die Kinder und ihre Eltern das Rad zur Fortbewegung in der Stadt nutzen wollen“, zieht Roman Sollböck, ebenfalls von der Radlobby Steyr, Resümee und ergänzt: “Die Kidical Mass ist gekommen, um zu bleiben. Im Mai 2024 wird die nächste Steyrer Kidical Mass stattfinden!”

Am Vortag stellte die Radlobby Steyr im Rahmen des Mobilitätstages zahlreiche Lastenräder und Fahrradanhänger aus. Josef Arbeithuber ist erfreut über den Anklang, den der Beitrag der Radlobby gefunden hat: „Während Lastenfahrräder andernorts schon zum Stadtbild gehören, sind sie in Steyr noch rar und wurden von Besucher:innen aller Altersgruppen mit großem Interesse bestaunt. So mancher hat sich sogar zum Kauf eines solchen Gefährts entschlossen.“