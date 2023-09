Newsblog

Katzen bei Wohnungsbrand verendet

STEYR-LAND. Ein 37-jähriger Mann aus dem Bezirk Steyr-Land, wurde in der Nacht vom 28 auf den 29. September gegen 1:20 Uhr wach und nahm Brandgeruch wahr. Im Haus war der Strom ausgefallen, weshalb er mit seiner 29-jährigen Lebensgefährtin und dem gemeinsamen 3-jährigen Sohn unter Zuhilfenahme der Handyleuchte aus dem Haus flüchtete ...

und per Notruf die Feuerwehr verständigte. Der 37-Jährige versuchte über die Garage zu einer im Erdgeschoß wohnenden, 82-jährigen Frau zu gelangen. Als er die Verbindungstür von der Garage zur Wohnung öffnete, drang ihm bereits dichter Rauch entgegen. Die alarmierte Feuerwehr nahm einen Innenangriff mit Atemschutztrupp vor und fand die Pensionistin im Schlafzimmer neben dem Bett liegend. Sie war nicht ansprechbar und wurde vom Atemschutztrupp über das Schlafzimmerfenster gerettet.

Nach der notärztlichen Erstversorgung erfolgte die Einlieferung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr. Zwei Katzen, die sich in der Wohnung befanden, konnten von der Feuerwehr nur mehr tot geborgen werden. Als mögliche Braundursache kommt ein eingeschalteter E-Herd in Betracht, wodurch auf dem Herd abgestellte Gegenstände in Brand gerieten. Durch die Brandeinwirkung und Rauchentwicklung entstand erheblicher Sachschaden in der Wohnung.