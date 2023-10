Newsblog

Rotes Kreuz übte Trink­wasser­aufbereitung

STEYR. Von 21. bis 24. September absolvierten 14 Kursteilnehmer an der Enns in Steyr - unter der Übungsleitung von Gerhard Aglas - ihren zweiten Teil der TWA-Grundausbildung. In einem Team von insgesamt 35 Mitwirkenden aus Oberösterreich, ...

Niederösterreich und Salzburg, wurden die Themen der Katastrophenhilfe, Trinkwasseraufbereitung und -verteilung sowie Pumpen- und Labortechnik und allgemeine Hygienemaßnahmen vertieft und geübt. Geschlafen wurde an den vier Tagen in Zelten, welche gemeinsam aufgeschlagen wurden. Besonders bedankt sich das Rote Kreuz für die Verpflegung der TWA-Übungsteilnehmer durch das Team der Feldküche der Bezirksstelle Steyr-Stadt. Das neu zusammengestellte Küchenteam, unter der Leitung von Turner Patrick und Winkler Marcel, nutzte diese Übung ebenfalls als Verpflegungsübung, und hat hier eine großartige Leistung erbracht.

Ebenfalls ein großer Dank gilt der Stadt Steyr für das Bereitstellen des Geländes an der Enns und die Nutzung der Anlagen des Magistratsportvereins Steyr. Ihren Abschluss findet die Grundausbildung dann von 7. – 8. Oktober in Maria Neustift.