Newsblog

Rotkreuz-Wunschmobil erfüllt Herzenswunsch

STEYR-LAND. Menschen auf ihrem letzten Weg begleiten sowie ihren Angehörigen Halt geben: Das ist die Aufgabe der freiwilligen Mitarbeiter in den Bereichen Hospiz und Trauerbegleitung im OÖ. Roten Kreuz. Besondere Herzenswünsche erfüllt das Rotkreuz-Wunschmobil. Seit Maria M. einen Schlaganfall erlitten hat und dadurch gehunfähig geworden ist, wohnt sie im Pflegeheim „St. Josef“ in Sierning. Maria fühlt sich dort sehr wohl und dennoch ging ihr ein Gedanke, ein Wunsch immer wieder durch den Kopf ...

Marias größter Wunsch war es, noch einmal den ehemaligen, elterlichen Hof und ihren Geburtsort Schwaming sehen zu können. Mittlerweile sind 60 Jahre vergangen seit Maria aus Schwaming weggezogen ist. Wie Maria noch eigenständig und mobil war, besuchte sie des Öfteren ihre Nichte die in Schwaming wohnhaft ist. Seit sie nun aber im Rollstuhl sitzt, ist das nicht mehr möglich.

Elfriede K., die Tochter von Maria las in der Zeitung vom Wunschmobil des Roten Kreuzes. Sie nahm Kontakt mit dem Büro beim Landesverband OÖ auf und äußerte den Herzenswunsch ihrer Mutter. Am 29. September um 13:00 Uhr war es dann soweit. Die Sanitäterin Astrid Collognath und der Zivildiener Raphael Loibl holten Maria mit der Hospiz-Koordinatorin Charlotte Brunner vom Pflegeheim ab. Die Rotkreuz-Mitarbeiter transferierten Maria vom Rollstuhl in den Transportsessel und los ging es. In Schwaming warteten bereits einige Angehörige auf Maria.

Die Freude noch einmal das ehemalige Elternhaus zu sehen war sehr groß! Mit ihren Angehörigen machte Maria eine Runde durch das Dorf und besuchte die Schwaminger Kapelle. Abgeschlossen wurde der wunderschöne Tag mit einer Jause auf der Terrasse des renovierten Elternhauses. „Dass ich das nochmal erleben darf und sehen kann, hätte ich mir nicht gedacht“, bedankte sich Maria glücklich bei ihrer Tochter und den Rotkreuz-Mitarbeitern. Auch die Angehörigen haben den Nachmittag genossen und bedankten sich auf das Herzlichste.

Finanziert wird das Rotkreuz-Wunschmobil durch Spenden. Auf der Online- Spendenplattform www.mein-roteskreuz.at können potentielle Förderer die Idee des Rotkreuz-Wunschmobils unterstützen.

Wünsche sind ausdrücklich willkommen und werden jederzeit unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! entgegengenommen.