CoderDojo Steyr feiert 5 Jahres-Jubiläum

STEYR. Vor 5 Jahren startete TIC Steyr gemeinsam mit Initiatorin Maria Pernegger (Media Affairs), Museum Arbeitswelt und dem Verein Steyr-Werke erstmals das Projekt CoderDojo Steyr. Mittlerweile ist der kostenlose Programmierclub für Kinder und Jugendliche von 7 bis 17 Jahren von der Region Steyr nicht mehr wegzudenken. Am 20. Oktober 2023 feiert CoderDojo Steyr sein 5jähriges Jubiläum von 14 bis 18 Uhr im Museum Arbeitswelt mit einem Nachmittag der Technik für Kinder ...

CoderDojo will den Kindern aus Steyr und Umgebung die Möglichkeit geben, programmieren zu lernen. „Digitalisierung durchdringt all unsere Lebensbereiche. Deshalb ist es ein immenser Vorteil, wenn sich Kinder schon im Volksschulalter mit der digitalen Welt befassen – aber strukturiert“, ist TIC-Geschäftsführerin und Zukunftsregion Steyr Netzwerkchefin Daniela Zeiner überzeugt. Dass CoderDojo Steyr für einige Nachwuchstalente ein wichtiger Wegbegleiter war, zeigt der Erfolg der langjährigen CoderDojo-Teilnehmerinnen, der Schwestern Claudia (18), Johanna (15) und Verena (13) Straßer mit ihrer Cousine Marlene Reitner (15) – mittlerweile selbst Mentorin. Sie haben heuer den ersten Platz beim österreichweiten Youth Hackathon gewonnen.

Auch für Pandora Spindler (16) war CoderDojo Steyr ein wichtiger Impulsgeber: „Die Mentor:innen standen mir immer als Experten zur Seite. Das hat mir sehr geholfen.“ Ende April hat ihr Team „WerndlExplorer“ das österreichische Finale des CanSat-Wettbewerbs gewonnen. Diese und andere Leuchtturm-Geschichten werden auch beim Festakt der 5-Jahres-Feier zwischen 15:30 und 16:15 Uhr vor den Vorhang geholt. Erwartet werden nicht nur technikbegeisterte Kinder, sondern allerlei Prominenz aus der Bundes-, Landes- und Bezirksebene. Ebenso kommen Vertreter:innen von CoderDojo Linz und CoderDojo@Mostviertel. „Wir freuen uns, wenn auch interessierte Unternehmer:innen kommen, die gerne in die Zukunft der nächsten Generation investieren, und sich vor Ort von der Begeisterung der Kinder anstecken lassen wollen“, lädt Zeiner ein.

Ein Fest der Technik

„Vier Stunden lang können die Kinder in Workshops und offenen Stationen in unterschiedliche Bereiche der Technik eintauchen und Infostände unserer Kooperationspartner apprentigo, die WerndlExplorers und ESERO besuchen“, sagt Initiatorin Maria Pernegger.

Bis auf den Workshop „Video filmen und schneiden“, der von 14 bis 18 Uhr stattfindet, finden die Workshops jeweils von 14 bis 15:30 Uhr und 16:15 bis 18 Uhr statt. Hier können die Kinder spielerisch Mini-Games programmieren, Bilder mit Gimp bearbeiten, mit micro:bits LEDs zum Leuchten bringen und Steuerungen programmieren sowie LEGO bauen und programmieren. Die offenen Stationen umfassen verschiedene Stationen, die nach Lust und Laune besucht werden können. Hier können die Kinder Taschenlampen löten, Computer zerlegen, Verlängerungskabel zusammenbauen, in die virtuelle Realität eintauchen, 3D- Druck erforschen und erleben, wie Computer Gesichtszüge erkennen und Blicke verfolgen können und wozu die Technik der Mimikanalyse und des „Eye Trackings“ (zu deutsch: Blickverfolgung) nützlich ist.

„Für diese Feierlichkeit haben wir ein breites Angebot für die Kinder organisiert, damit sie in verschiedene Bereiche hineinschnuppern können. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei unseren Sponsoren BMD, NKE, Elektro Kammerhofer, BMW und Steyr-Werke sowie den Bildungspartnern HAK, HLW und FH OÖ bedanken, die vor Ort Workshops und Stationen leiten werden und damit dieses große Angebot ermöglichen“, sagt Katharina Hofbauer vom CoderDojo Steyr Team. „Einen großen Dank möchten wir zudem all unseren Sponsoren und nicht zu vergessen unseren ehrenamtlichen Mentorinnen und Mentoren aussprechen, denn durch deren Unterstützung können wir die Kontinuität des kostenlosen Programmierclubs für die Kinder erst garantieren“, ergänzt Pernegger.

Infos und Anmeldung auf www.coderdojo-steyr.at.