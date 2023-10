Newsblog

KinderUni: 21 Online-Workshops in den Herbst­ferien

OÖ. Das standortunabhängige und interaktive Online-Angebot der KinderUni OÖ geht in den bevorstehenden Herbstferien in die vierte Runde. Von Freitag, dem 27. Oktober bis Donnerstag, dem 2. November, können Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 15 Jahren kostenlos an 21 online Workshops teilnehmen ...

Die Themen reichen von Spieleentwicklung über das Designen von Webseiten bis hin zum Erstellen digitaler Geschichten und der Produktion von Hörspielen und Animationsfilmen.

Die jungen Teilnehmenden haben die Gelegenheit, in die Welt der digitalen Möglichkeiten einzutauchen und ihre Kreativität und Neugierde zu entfalten. Ein besonderer Schwerpunkt liegt darauf, die jungen Köpfe für die Komplexität des Internets zu sensibilisieren und wichtige Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Spuren und Informationen im Netz zu erwerben. Experten und Expertinnen bieten Einblicke in verschiedene Facetten der Digitalisierung und regen zum Nachdenken, Hinterfragen und zur Suche nach Lösungen an.

Das KinderUni OÖ WEBLAB schafft eine inspirierende Umgebung für junge Nachwuchs- Coder:innen: Sie programmieren virtuelle Roboter, erobern Programmiersprachen wie Python und erschaffen ihre eigenen Computerspiele. Diese kreativen Köpfe sind jedoch nicht nur auf Codes beschränkt; sie drehen Trickfilme, gestalten Animationen und entwickeln interaktive digitale Geschichten und designen Webseiten. Sie wagen sich an physikalische Phänomene heran und erleben knallige Experimente mit einem Hauch von Nervenkitzel. Aber nicht nur das – diese jungen Forscher:innen werden auch zu Entdecker:innen im digitalen Dschungel.

Sie decken die Geheimnisse von Influencern und Social Media Stars auf, entlarven, wie diese uns geschickt hinters Licht führen, und wie Unternehmen mit unseren Daten Profit machen. Es werden Fakenews entlarvt, Deepfakes analysiert und das Potential von Künstlicher Intelligenz (KI) wie Alexa oder ChatGPT ergründet. Diese jungen Köpfe sind die Zukunft der Forschung und Technologie, und sie werden sicherstellen, dass wir in der digitalen Welt sicher navigieren können. Sie codieren, verschlüsseln Nachrichten und enthüllen die Wahrheit hinter den Illusionen der Online-Welt.

Das vollständige Programm ist seit Dienstag, den 10. Oktober, um 18 Uhr auf www.kinderuni-ooe.at/weblab veröffentlicht. Anmelden kann man sich ab Montag, den 16. Oktober 2023 um 18 Uhr. Achtung: die Plätze sind begrenzt!