Wehrgrabenkanal nach Schaden am Annawehr ohne Wasser

STEYR. Am Samstagvormittag war es beim Annawehr im Steyrer Wehrgraben zu einer Beschädigung gekommen. Durch ein Loch in der Mauer der Wehranlage, war der Wasserstand abgesunken. Mit großer Sorge beobachteten Anrainer, dass zahlreiche Fische in den verbliebenen Tümpel verharren mussten ...

Die Fische wurden mittlerweile professionell abgefischt, auch für die am Kanal beheimateten Biber besteht keine Gefahr.

Schaden soll Ende der Woche behoben sein

Bürgermeister Markus Vogl besprach am Sonntagvormittag mit Experten von Magistrat und Feuerwehr die weitere Vorgehensweise. Bis Ende der kommenden Woche soll der Schaden behoben und der Wehrgrabenkanal wie gewohnt mit Wasser versorgt werden. Die Zeit wird genutzt, um den Wasserlauf zu reinigen und auf mögliche Schäden zu untersuchen, die bei den regelmäßigen Routinekontrollen nicht zu sehen sind. Die Reinigung wurde von den Kommunalbetrieben Steyr schon am Sonntag begonnen.

Darüber hinaus wird aktuell an einer Wasser-Notversorgung durch die Feuerwehr gearbeitet. Dadurch sollen Fischnährtiere und Jungfische gerettet werden, die nicht abgefischt werden können. Was die genaue Ursache des Schadens war, ist derzeit noch unbekannt. Es besteht offensichtlich kein Zusammenhang mit der Baustelle an der Schwarzen Brücke. Auch negative Auswirkungen auf den Baufortschritt bestehen nicht.