Schäden im Wehrgraben größer als erwartet

STEYR. Am Samstagvormittag, war es beim Annawehr im Steyrer Wehrgraben zu einer Beschädigung gekommen. Durch ein Loch in der Mauer der Wehranlage, war der Wasserstand abgesunken. Am Sonntag errichtete der Technische Zug der Freiwilligen Feuerwehr eine Wasser-Notversorgung mit starken Pumpen, ...

um das Überleben der Kleinstlebewesen zu sichern. Größere Fische mit einem Gesamtgewicht von 600 kg wurden im Vorfeld bereits professionell von Fischern abgefischt und ausgesiedelt.

Derzeit wird an einem Damm gearbeitet, damit wieder auf natürliche Weise Wasser in den Kanal strömen kann. Dadurch sollen die Pumpen, die nicht für so lange Einsatzzeiten konzipiert und zudem laut sind, nicht mehr notwendig sein.

Wann der Schaden endgültig behoben werden kann, ist derzeit nicht abzusehen. Die ursprünglich angestrebte Fertigstellung bis Ende der Woche ist nicht haltbar, da sich das Loch von Sonntag auf Montag noch vergrößert hat. Im schlimmsten Fall muss die Mauer, in der sich das Loch befindet, vollständig erneuert werden.

Das bewegliche Wehr und die Annabrücke sind von dem Schaden nicht betroffen. Die Reparatur wird jedenfalls einige Wochen in Anspruch nehmen.