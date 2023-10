Newsblog

Kalb von Feuerwehr aus Jaucherohr geborgen

STEYR-LAND. Am 17. Oktober wurde die Freiwillige Feuerwehr Reichraming zu einer Tierrettung alarmiert. Ein erst wenigen Stunden zuvor geborenes Kalb, steckte in einem Rohr fest, über das Gülle in eine Güllegrube geleitete wird ...

Zwei Florianis schlüpfen in einen Schutzanzug und stiegen gesichert auf den zuvor hineingeschobenen Leitern in die Güllegrube. Von dort aus konnte das Kalb bereits gesehen werden. Weitere Personen bereiteten ein Netz vor, welches unterhalb des Rohres angebracht wurde. So konnte das Jungtier unverletzt gerettet werden.