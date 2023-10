Newsblog

Verkehrs­behinderung wegen Kanal­sanierung

STEYR. Wegen Sanierungsarbeiten am Abwasserkanal kommt es in einigen Straßenzügen im Wehrgraben, in der Schlühslmayrsiedlung und im Stadtteil Steyrdorf zu Verkehrsbehinderungen. Im Zeitraum von 23.10.2023 bis 15.12.2023 können in der Ludwiggasse, in der Annagasse, ...

in der Neue Welt-Gasse, in der Gärtnergasse, in der Aichetgasse und in der Dr.-Josef-Ender-Straße kurze Wartezeiten entstehen.

Der Grund sind notwendige Sanierungsarbeiten. Die Stadt Steyr sichert mit diesen Arbeiten eine funktionierende Infrastruktur. Konkret reinigen die zuständigen Baufirmen im Auftrag der Kanalbauabteilung der Stadt Steyr den Kanal, beheben Schäden an Abwasserrohren und setzen neue Schächte auf. Zudem werden Sanierungen mit Hilfe von Robotern durchgeführt.