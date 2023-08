Sport

Steyrer Rot­kreuz-Fußball­mannschaft verteidigt Vor­jahres­titel bei Rotkreuz-Fußballturnier

STEYR/OÖ. Gegen 18 weitere Konkurrenten konnte die RK-Mannschaft mit Spieltrainer und Teamkapitän Daniel Jakic am Samstag, den 22. Juli, in St. Georgen im Attergau den Vorjahrestitel verteidigen und sich im Finale gegen St. Peter an der Au durchsetzen. Die 10 Spieler des Teams setzen sich aus beruflichen und freiwilligen RK-Mitarbeitern sowie Zivildienern zusammen ...

"Der Obmann des Vereins, Manuel Pecinovsky, und die Vereinsvertreter Thomas Gschliffner, Simon Stellnberger, Luca Brunnmayr freuen sich unglaublich über den widerholten Sieg ihrer Mannschaft."