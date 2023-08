Sport

Erfreuliche Er­gebnisse für Tri Team Kaiser bei ALOHA Tria­thlon in Traun

TRAUN. Am vergangenen Samstag fand das Highlight in Oberösterreichs Jugend - Triathlonszene statt: Der ALOHA Triathlon in Traun. Am Trauner Oedtsee lieferte Jan Gaberc vom Tri Team Kaiser über die Distanz der Jugendklasse (500 m Schwimmen/12.000 m Rad/3.300 m Laufen) ein tolles Ergebnis im ÖTRV-Nachwuchscup ab ...

Mit einer starken Leistung bei widrigsten Verhältnissen und dem 3. Gesamtrang im internationalen Feld konnte der 16-jährige Steyrer im ÖTRV - Nachwuchscup erneut die Führung übernehmen. OÖ - Nachwuchstalent Paul Donauer (Tri Team Kaiser) zeigte eine gute Form in der Klasse Schüler A und finishte auf dem 8. Gesamtrang.