Sport

Nadja Ramskogler sichert sich Landes­meister­titel

OÖ/STEYR-LAND. Auf der Anlage des ULTV Linz traf sich letzte Woche Oberösterreichs Tenniselite um ihre Meister der allgemeinen Klasse zu küren. Die Reichramingerin Nadja Ramskogler (UTC Fischer Ried) war bei den Damen Topgesetzt ...

In den ersten Runden schlug sie Jana Gahleitner (ULTV Linz) 6:1 6:1 und Lisa Gruber (ATSV Steyr Tennis) 6:1 6:2 klar und zog mit viel Selbstvertrauen ausgestattet in das Finale ein. Im Finale wartete die Nr.2 des Turnieres Johanna Hiesmair (Linz AG Team OÖ) auf Nadja und es kam zur Neuauflage des Vorjahresfinale. In einem packenden und hochklassigen Match konnte sich Nadja 6:4 7:5 durchsetzen und zur Landesmeisterin küren.

„In den ersten beiden Runden habe ich mich sehr wohlgefühlt und viel Selbstvertrauen getankt. Gegen Hiesmair ist es immer ein schweres Match, da sie mit ihrer starken Rückhand enorm viel Druck ausübt. Ich konnte mich aber gut darauf einstellen, meine Vorhand gezielt einsetzen und meine Taktik zu Ende spielen.“ strahlte die frisch gebackene Landesmeisterin.