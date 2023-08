Sport

Vorwärts unterliegt nach Halbzeit­führung

B.GLEICHENBERG/STYR. In der 4. Runde der Regionalliga Mitte muss sich der SK BMD Vorwärts Steyr beim TuS Bad Gleichenberg mit 1:2 geschlagen geben. Zur Pause hatten die Steyrer durch ein Tor von Mirsad Sulejmanovic noch geführt ...

In der Manfred Koller-Arena geht es gleich munter los und beide Teams finden je eine Topchance vor. Jakob Kolb verzieht nach Vorarbeit von Lukas Prokop aus guter Position deutlich (3.). Auf der anderen Seite geht ein Kopfball von Philipp Wendler knapp am Tor vorbei (4.). Vorwärts hat in der Folge mehr Ballbesitz und bis zur 20. Minute auch etliche Abschlüsse, die aber zu harmlos ausfallen. Die Hausherren verteidigen tief und lassen bis kurz vor der Pause wenig zu. Dann erobert Kolb in der gegnerischen Hälfte den Ball und Mirsad Sulejmanovic sorgt per Flachschuss für die verdiente 1:0-Pausenführung der Rot-Weißen (42.).

Rückfall nach dem Seitenwechsel

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit hat Bad Gleichenberg eine gute Chance auf den Ausgleich und ist in Folge die aktivere Mannschaft. Eine unglückliche Situation führt zum 1:1. Aus kurzer Distanz wird ein Vorwärts-Spieler im Strafraum an der Hand angeschossen, Schiedsrichter Emanuel Kulterer gibt Elfmeter. Den verwertet Wendler sicher (59.). Für Vorwärts kommt es noch schlimmer, in der 68. Minute kann der Ball nicht geklärt werden, Wendler staubt zum 2:1 ab. Danach fehlen den Rot-Weißen die Mittel, um noch zwingende Torchancen zu erarbeiten. Damit setzt es im zweiten Auswärtsspiel der Saison die zweite Niederlage.

TuS Bad Gleichenberg – SK BMD Vorwärts Steyr 2:1 (0:1)

Bad Gleichenberg (4-1-4-1): Bartosch; Fabiani, Kohlfürst, Gmeindl, Sarac; Sres; Wien (64. Wiesenhofer), Rossmann (92. Schleich), Krenn (94. Treitler), Zürngast (64. Holzerbauer); Wendler. Ersatz: Lang; Fischl. Trainer: Peter Hochleitner.

Vorwärts (3-4-2-1): Hüttner; Ziric, Goldnagl, Martic (85. Pasic); Lidan (74. Richter), Sulejmanovic, Collazo, Prokop; Ech Cheikh, Staudinger (60. Eminazari); Kolb (74. Lukic). Ersatz: Fauland; Maric. Trainer: Markus Eitl.

Torfolge: 0:1 (42.) Sulejmanovic (Kolb), 1:1 (59./Elfmeter) Wendler, 2:1 (68.) Wendler.

Gelbe Karten: Zürngast (32. Foul), Wiesenhofer (84. Unsportlichkeit), Krenn (89. Foul); Goldnagl (82. Unsportlichkeit), Prokop (84. Unsportlichkeit).

Freitag, 18. August 2023; Manfred Koller Arena, 350 Zuschauer SR Emanuel Kulterer; Günter Messner, Markus Piuk