Zielgruppe 50+: Fit und beweglich mit Karate Aktiv Plus

STEYR. Das neue Trainingsangebot "Aktiv Plus" des ASKÖ Karate Steyr, richtet sich an diejenigen, die auch im fortschreitendem Alter fit und beweglich bleiben wollen. Die Trainingsinhalte für Frauen und Männer ab 50 Jahren beinhalten viel Gymnastik, Dehnung, Kraft- und Koordinationsübungen ...

Dazu kommen Karatetechniken und praktische Selbstverteidigung. Trainiert wird ab September jeden Donnerstag um 19:30 in der Promenadenschule. Ein Einstieg in diese Gruppe ist jederzeit auch ohne Kenntnisse in Karate möglich.

Weitere Infos gibt es unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! und beim Obmann Erich Zeindlhofer, 0664/4158064.