Bilic schießt SKV in Minute 84 zum Heimsieg

STEYR. Derbytime in der Liwest Arena. Die Jungen Wikinger aus Ried waren zu Gast in Steyr. Trainer Max Eitl vor der Partie: „Die bisher gezeigten Leistungen waren im Bereich unserer Möglichkeiten, bei der Erwartungshaltung müssen wir realistisch bleiben. Wir müssen wieder die Vorwärts-Tugenden auf den Platz bringen und mit Einsatz, Leidenschaft und der Unterstützung der Fans die Heimstärke ausspielen, dann werden wir auch gegen Ried punkten” ...

Verstärkung gab es diese Woche für unsere Offensivabteilung. Oliver Filip unterschrieb einen neuen Vertrag in Steyr und wird weiterhin für uns auf Torejagd gehen. Krankheitsbedingt stand unser Standardtorhüter Valerian Hüttner in diesem Match nicht zur Verfügung, für ihn rutschte Michael Fauland in die Startformation.

Ech Cheikh – drei Heimspiele, drei Tore

Nach einem ersten Abtasten in den Anfangsminuten kam unsere Mannschaft immer besser ins Spiel und nach acht Minuten kam Jakob Kolb zum ersten gefährlichen Abschluss. Der Rieder Schlussmann klärte mit dem Fuß. In der 12. Minute dann eine spektakuläre Rettungsaktion von Michael Fauland, er rettete 20 Meter vor seinem Tor mit einem Flugkopfball ins Seitenout. In Minute 15. setzte Oliver Filip bei seinem Comeback einen Schuss neben das Rieder Gehäuse. In der Folgezeit immer wieder gefährliche Offensivaktionen unserer Mannschaft. Doch auch die Rieder versteckten sich nicht und kamen durch Standards zu ihren Abschlüssen. In der 44. Minute wurden dann die Offensivbemühungen unserer Mannschaft belohnt. Ech Cheikh erzielte im dritten Heimspiel seinen dritten Treffer und brachte unsere Mannschaft mit 1:0 in Front.

Daniel Bilic erzielt den Siegestreffer

Durchgang zwei hätte für unsere Mannschaft nicht schlechter beginnen können. Nach einem Eckball kommt Obernberger völlig frei zum Kopfball und erzielt den Ausgleich. Das Tor der Gäste zeigte Wirkung bei unserer Mannschaft und man tat sich schwer wieder den Spielfluss der ersten Hälfte zu finden. Unser Team machte sich durch unnötige Ballverluste das Leben selber schwer und die Gäste aus Ried fanden immer besser ins Spiel. Und als man schon mit einem Remis rechnete, enteilte Daniel Bilic in der 84. Minute der Rieder Abwehr und schob überlegt zum 2:1 ein. In den letzten Minuten riskierte Ried alles und unsere Mannschaft bekam immer wieder Konterchancen. Letztendlich blieb es beim knappen 2:1 Heimsieg. Drittes Heimspiel, dritter Heimsieg.

SK BMD Vorwärts Steyr – Junge Wikinger Ried 2:1 (1:0)

Vorwärts (3-4-2-1): Fauland; Pasic, Goldnagl, Ziric (63. Martic); Richter (87. Lidan), Collazo, Sulejmanovic, Prokop; Ech Cheikh (69. Staudinger), Filip; Kolb (63. D. Bilic). Ersatz: Radner; Eminazari. Trainer: Markus Eitl.

Ried (3-4-1-2): Liu; Wiesinger, L. Lukic, Gragger (31. Obernberger); Schendl, Baumgartner (82. Kordic), Madritsch, Aljiji; Özlesen; Steinmann, Diomande (78. Zetic). Ersatz: Szakal; Peker. Trainer: Hubert Zauner

Tor: 1:0 (44.) Ech Cheikh, 1:1 (49.) Obernberger, 2:1 (84.) D. Bilic.

Gelbe Karten: Ech Cheikh (45. Unsportlichkeit), Prokop (53. Foul), Filip (65. Kritik), Pasic (73. Unsportlchkeit); Steinmann (54. Unsportlichkeit), Schendl (71. Foul), Diomande (73. Unsportlichkeit).

Freitag, 26. August 2023; Liwest Arena, 1.017 Zuschauer

SR Slavomir; Schlesinger; Armin Dukic, Thomas Haslbauer.