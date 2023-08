Sport

Loderer belegt Rang neun in Ranshofen

RANSHOFEN/STEYR. Die 24. Int. Brauner Radsporttage war die sechste und vorletzte Station der diesjährigen Road Cycling League Austria. Bei strömendem Regen und einem Rennschnitt von 46,3 km/h wird Timon Loderer Neunter. Das Finale steigt in Königswiesen. Dort geht es für Jaka Primozic um die Gesamtwertung ...

„Es war ein sehr schnelles und hartes Rennen. Man merkt, dass sich viele Fahrer noch Chancen im Gesamtklassement ausrechnen. Königswiesen wird schwer, wir werden sehen wie gut wir die Situation lösen können“, so Primozic.

Mit einem Sieg beim Kirschblütenrennen, einem dritten Platz beim GP Nenzing (UCI 1.2) sowie zwei vierte Plätze in Leonding und am Achensee trägt er zurecht das Trikot des Gesamtführenden. Jaka Primozic wird am 10. September bei der Hügelwelt Classic in Königswiesen versuchen, den Gesamtsieg einzufahren. Inklusive Streichresultat trennen Primozic und Vermeulen 90 Punkte.

„Manchmal geht es besser, manchmal weniger. Mit der heutigen Leistung sind wir mannschaftlich nicht wirklich zufrieden. Wir haben uns unter Wert verkauft und es hat die letzte Konsequenz gefehlt. Das werden wir zum Finale hin ändern müssen“, so Loderer.

In der Mannschaftswertung liegt Hrinkow Advarics auf Rang zwei.