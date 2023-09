Sport

Knapper 1:0 Heimsieg gegen Tabellen­führer Voitsberg

STEYR. Auch im vierten Heimspiel dieser Saison wollte unsere Mannschaft die bisher makellose Heimbilanz verteidigen. Wenn gleich die Aufgabe alles andere als leicht war. Mit dem ASK Voitsberg war der Tabellenführer zu Gast in Steyr. Unser Schlussmann Valerian Hüttner, welcher letzte Woche krankheitsbedingt gefehlt hatte, stand dieses Mal wieder zwischen den Pfosten, ansonsten setzte Trainer Max Eitl wieder auf die gleiche Elf, die vergangene Woche siegreich war ...

Ech Cheikh trift und trift

Es entwickelte sich von Beginn weg eine rassige Partie mit intensiven Zweikämpfen. In der zehnten Minute dann eine Glanzparade von unserem Schlussmann Vali Hüttner, der mit einem Superreflex einen frühen Rückstand unserer Mannschaft verhinderte. Und nur wenige Minuten später stand er bereits wieder im Mittelpunkt, als er einen Schuss von Sulzer aus wenigen Metern entschärfte. In der 17. Minute dann die erste gute Chance für unsere Mannschaft doch Kolb wurde im letzten Moment von der ASK-Abwehr abgedrängt. Je länger die Partie dauerte, desto besser fanden die Gäste ins Spiel und es war ein ums andere Mal Vali Hüttner, der unsere Mannschaft im Spiel hielt. In der 35. Minute setzte Ech Cheikh einen Schuss knapp neben das Gehäuse der Gäste. Und nur 3 Minuten später machte er es besser, und setzte aus kurzer Distanz einen Kopfball in die Maschen. Mit 1:0 wurden die Seiten gewechselt.

Mit viel Kampfgeist den Tabellenführer besiegt

Zu Beginn der zweiten Hälfte drückten die Gäste ordentlich aufs Tempo und unsere Mannschaft kämpfte beherzt und versuchte durch Konter immer wieder Nadelstiche zu setzen. Die Gäste aus der Steiermark drückten unsere Mannschaft phasenweise ganz tief in die eigene Hälfte. In dieser Zeit war viel Kampfgeist und das tolle Steyrer Publikum gefragt. Unsere Mannschaft bot dem Tabellenführer einen heroischen Kampf. Die Gäste warfen alles nach vorne und wollten unbedingt den Ausgleich erzielen. Der meistbeschäftigte Mann am Platz war in dieser Phase mit Sicherheit unser Schlussmann Vali Hüttner. Letztendlich bliebt es beim knappen 1:0 Heimsieg gegen den Tabellenführer aus Voitsberg.

SK BMD Vorwärts Steyr – ASK Voitsberg 1:0 (1:0)

Vorwärts (3-4-2-1): Hüttner; Pasic, Goldnagl, Ziric (74. Martic); Richter (86. Eminazari), Collazo, Sulejmanovic, Prokop; Ech Cheikh (74. D. Bilic), Filip (86. Lidan); Kolb (57. Staudinger). Ersatz: Fauland; Trainer: Markus Eitl.

Voitsberg (4-2-3-1): Schögl; Salentinig, Pfingstner (24. Sidar), Kirnbauer, Jandrisevits (60. Asemota); Caculovic, Allmansdorfer; Sulzer (46. Suppan), Scheucher, Zuna (60. Palla); Rother. Ersatz: Pobinger, Strommer. Trainer: David Preiss

Torfolge: 1:0 (38.) Ech Cheikh

Gelbe Karten: Ziric (33. Unsportlichkeit), Collazo (53. Unsportlichkeit), Pasic (83. Foul); Preiss (30. Kritik), Jandrisevits (38. Kritik), Schögl (38. Kritik), Zuna (55. Unsportlichkeit).

Freitag, 1. September 2023; Liwest Arena, 1.267 Zuschauer

SR MSc Mathias Bodner; Edin Avdic, Nedim Hrvacic