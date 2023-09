Sport

Ravasi bei Königsetappe auf Rang zwei, Primozic am Ende Achter

STEYR/ITALIEN. Bis dato verlief die Rundfahrt nicht nach Wunsch des Teams Hrinkow Advarics. Dies änderte sich aber auf der heutigen Königsetappe des 59. Giro della Regione Friuli Venezia Giulia (UCI 2.2) schlagartig. Denn Edward Ravasi fuhr ein unglaubliches Rennen und musste nur Landsmann Luca Vergallito (Alpecin Deceuninck DT) den Vortritt lassen. Jonas Rapp wird starker Vierter ...

Mit Start in Cordenons ging es über 150,2 Kilometer mit 2.753 Höhenmeter nach Sauris die Sopra. „Das Finale war wirklich schwer. Zuerst der acht Kilometer lange Anstieg am Passo del Pura, wo ich attackiert hatte. Und nach einer kurzen Abfahrt direkt in den etwa sechs Kilometer langen Schlussanstieg“, so der Italiener Ravasi. Einzig Luca Vergallito, jener Mann der das Gesamtklassement der diesjährigen Oberösterreich Rundfahrt gewinnen konnte, folgte dem Hrinkow Advarics Profi. „Edward war lange verletzt und hat ein ganz schwieriges Jahr hinter sich. Er hat bewiesen, dass er ein Kämpfer ist. Es läuft nun von Rennen zu Rennen wieder besser“, so Teammanager Dominik Hrinkow, der das Rennen zu Hause vom Bildschirm aus verfolgte.

Besonders stark fuhr auch Jonas Rapp. Er war in der ersten Verfolgergruppe und versuchte dort sämtliche Attacken der Mitstreiter zu neutralisieren. Am Ende kämpfte er sogar noch ums Podest und wird starker Vierter.

Jaka Primozic beendet die Rundfahrt im Gesamtklassement auf Rang acht

rics wartet im September noch ein hochkarätiges Rennprogramm. Nächsten Sonntag geht in Königswiesen das Finale der Road Cycling League Austria über die Bühne. Dort wird Jaka Primozic versuchen den Gesamtsieg zu holen. Im Anschluss geht es direkt zur Tour de Slovaquie (UCI 2.1), die von 13.09.-17.09.2023 stattfindet. Von dort reist das Team weiter zu Adriatica Ionica (UCI 2.1) von 22.09.-24.09.2023 und danach erhielt die Mannschaft noch eine Einladung zur Kroatien Rundfahrt (UCI 2.1) von 26.09.-01.10.2023. „Wir freuen uns sehr, dass wir uns im Herbst noch bei großen internationalen Rennen präsentieren dürfen“, so Dominik Hrinkow.

Teammanagement gibt erste Vertragsverlängerungen bekannt

Stefan Kovar und Jaka Primozic haben ihre Verträge beim Team Hrinkow Advarics verlängert. Erstgenannter sorgte mit Rang drei für einen langersehnten Podestplatz bei der Tour de Taiwan (UCI 2.1) im vergangenen März. Zudem fuhr er beim GP Gemenc (UCI 2.2) ebenfalls auf das Podest. „Stefan ist einer der besten Nachwuchssprinter Österreichs. Wir glauben, ihm auf seinem Weg noch viel Input mitgeben zu können und wir wissen auch, wo wir im Training ansetzen können. Wenn wir mit ihm auf die Ziellinie kommen, ist er immer Garant für einen Podestplatz“, so Dominik Hrinkow.

Blickt man auf die Erfolge seines slowenischen Teamkollegen Primozic, kann man von einer fast perfekten Saison sprechen. Er führt derzeit das Gesamtklassement der Road Cycling League Austria an, gewann das Kirschblütenrennen, fuhr beim GP Nenzing (UCI 1.2) auf Rang drei und war am Achensee und in Leonding jeweils auf Rang vier. Er gewann das Bergtrikot bei Belgrade Banjaluka (UCI 2.2), belegte Rang zwei auf der zweiten Etappe der Fleche du Sud (UCI 2.2) und fuhr bei den slowenischen Meisterschaften der Straße sensationell auf Rang acht. „Jaka fuhr eine außergewöhnlich starke Saison. Ein wirklich wertvoller Fahrer der bei jedem Terrain überzeugen kann. Er ist erst 24 und hat die besten Jahre noch vor sich“, so Dominik Hrinkow.