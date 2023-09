Sport

Steyrer ließen Red Bull Ring beben

SPIELBERG/STEYR. Beim 20. Int. Rupert Hollaus Rennen am Red Bull-Ring, veranstaltet vom Steyrer Verein IGFC, standen vierfach-Staatsmeister Alfred Großauer aus Maria Neustift und Karl Schmidinger aus Waldneukirchen in ihren Klassen als Sieger am Podest ...

Mit am Start aus Behamberg Karl, Anni und Sohn Martin Wakolbinger. Die Familie startete in der Klasse bis 400ccm, Vater und Mama auch als "Gespann" bei den historischen Seitenwagen.

Manfred Lentsch aus Dietach fuhr bei der "Parade der Legenden" eine Benelli Tornado, Roland Großbichler, Sulzbach, eine Raleigh Bj. 1924 (!) und im Rennen "Vintage" die legendäre Norton Manx 30M, die ehem. Staatsmeistermaschine von Wolfgang Stropek und Rudolf Thalhamer.

Bei den "Racecontrol-Fahrern" waren die Adlwanger Wolfgang Terschl (Prosport-Rennwagen und Ferrari 488 Spider) sowie Gerhard und Daniel Holzner (Ford Mustang V8) auf der Rennstrecke unterwegs. Als Stargäste gab es zweifach-Weltmeister Carlos Lavado und Vizeweltmeiser Gianfranco Bonera zu bewundern, in der Ausstellung „historische Rennmotorräder“ schrieben beide geduldig Autogramme und standen für Selfies zur Verfügung.

Chris Zaiser, Superbikesieger der letzten Jahre aus Steinbach/Steyr, sah wegen Elektronikproblemen heuer nicht die Zielflagge.