BMW Group Werk Steyr und TU Wien Racing begeisterten am Red Bull Ring

STEYR/WIEN/SPIELBERG. Ende Juli trat TU Wien Racing mit seinem Elektro-Boliden EDGE 14 beim Formula Student Rennen am Red Bull Ring in Spielberg an. Dabei erhielt das Team erstmals die Unterstützung des BMW Group Werk Steyr, das seit dieser Saison einer der Hauptsponsoren ist ...

Die Formula Student ist ein internationaler Wettbewerb unter Studierenden, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, den perfekten Boliden zu entwickeln und damit bei internationalen Rennen wertvolle Punkte zu ergattern.

Das BMW Group Werk Steyr unterstützt das Team nicht nur finanziell sondern auch mit viel Know- how. Dabei können beide Seiten viel voneinander lernen. „Die Zusammenarbeit mit TU Wien Racing verdeutlicht wieder, dass der Motorsport eine hervorragende Plattform für Innovation und Teamarbeit ist. Es erfüllt uns mit Stolz, diese jungen Talente auf ihrem Weg zu begleiten. Wir freuen uns auf eine langfristige Partnerschaft sowie den weiteren Austausch mit den talentierten Studierenden.“ so Christopher Schuster, Leiter Aus- und Weiterbildung und Recruiting am Standort Steyr.

Seit 2007 gibt es den Rennstall schon. Das aktuelle Teamfahrzeug – der vollelektrische EDGE 14 – hat es in sich. Ein schubräftiger E-Antrieb treibt das Rennfahrzeug in unter drei Sekunden auf Tempo 100. Über das letzte Jahr hinweg haben 50 talentierte Studierende mit Leidenschaft an der Entwicklung und dem Bau des Boliden gearbeitet. Auch die Lehrwerkstatt des BMW Group Werk Steyr hatte das Vergnügen, einige wichtige Komponenten für den EDGE 14 herzustellen.

TU Wien Racing belegt aktuell den 22 Platz von 279 Universitäten weltweit und konnte auch in Spielberg wieder wertvolle Punkte sammeln. „Bei der Business Plan Presentation konnten wir den 2. Platz, bei Engineering Design den 3. Platz für unser Team verbuchen. Dazu erhielten wir auch noch den 3. Platz bei der Innio Hydrogen Challenge.“ so Teamleiterin Lisa Widmeyer.