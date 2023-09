Sport

Primozic gewinnt Road Cycling League Austria 2023

STEYR/Ö. Das oberösterreichische Continental Team Hrinkow Advarics freut sich über den Gesamtsieg der Road Cycling League Austria 2023 durch Jaka Primozic. Rang 13 im Abschlussrennen in Königswiesen reicht aus, um die Gesamtwertung mit über 100 Punkten für sich zu entscheiden. In der Teamwertung belegt Hrinkow Advarics Rang zwei ...

„Es fühlt sich großartig an. Deshalb, da wir als Team zum ersten Mal die Einzelwertung im Gesamtklassement der Road Cycling League Austria gewinnen konnten. Wir hatten schon viele Erfolge. Aber die heimische Radliga zu gewinnen, dass hat einen ganz besonderen Stellenwert. Diesen haben wir uns als Team hart erarbeitet“, so Jaka Primozic glücklich im Ziel. Dieser bestreitet noch einige Rennen im Herbst, unter anderem die Europameisterschaften in den Niederlanden.

In der Mannschaftswertung belegte Hrinkow Advarics den zweiten Platz hinter einem starken Team Vorarlberg. Bei sieben Rennen konnte die Mannschaft aus Steyr drei Siege einfahren. „Für uns ein großartiges Ergebnis in der höchsten Rennserie Österreichs. Ein Erfolg der lange auf unserer Wunschliste stand“, so Teammanager Dominik Hrinkow. Gleich vier Fahrer konnte das Team in den Top Ten des Gesamtklassements platzieren. Riccardo Verza, Sieger des Eröffnungsrennen in Leonding wird Vierter, Timon Loderer Siebter und Daniel Eichinger Neunter. Das Team Hrinkow Advarics gab über die gesamte Saison hinweg das Führungstrikot nicht ab.

Bei heißen Temperaturen setzte sich auf dem schweren Kurs frühzeitig eine Spitzengruppe um den späteren Sieger Lukas Meiler (Team Vorarlberg) ab. Im Ausscheidungsrennen behielt Primozic stehts den Überblick über seine Kontrahenten und gewann am Ende überlegen die Radliga 2023.