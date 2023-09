Sport

Erste Punkte­teilung in der Liwest Arena

STEYR. Im fünften Heimspiel der Regionalliga-Saison gelang dem SK BMD Vorwärts Steyr erstmals kein Sieg, die Rot-Weißen mussten sich gegen Schlusslicht ASK Klagenfurt mit einem 1:1-Unentschieden begnügen ...

Das Spiel begann für Vorwärts denkbar ungünstig. Nach einem Eckball köpfelte Nsandi in der 6. Minuten zum 0:1 ein. Die Heimischen hatten viel Ballbesitz, konnten gegen den tief stehenden Gegner damit aber wenig anfangen. Zudem schlichen sich einfache Fehler im Passspiel ein. So kamen die Kärntner sogar zur Chance auf einen weiteren Treffer, Ahacic verfehlte aber das Tor (34.). Offensiv hatte der SKV vorerst wenig zu bieten und erst kurz vor dem Pausenpfiff die erste Chance. Einen Schuss von Oliver Filip aus spitzem Winkel parierte Goalie Nössler, den Abpraller beförderte Hamza Ech Cheikh mit Hilfe der Hand ins Tor und sah dafür Gelb.

Elfertor sichert Punkt

In der zweiten Halbzeit änderte sich wenig, Vorwärts war bemüht, aber im letzten Drittel fehlte die Durchschlagskraft. Immerhin konnte am Ende noch ein Punkt gesichert werden. Nach Foul von Torhüter Nössler an Filip verwertete Mirsad Sulejmanovic den fälligen Elfmeter sicher zum 1:1-Endstand (67.).

SK BMD Vorwärts Steyr – ASK Klagenfurt 1:1 (0:1)

Vorwärts (3-4-2-1): Hüttner; Pasic, Goldnagl, Maric; Richter (64. Staudinger), Collazo, Sulejmanovic, Prokop; Ech Cheikh (72. Lukic), Filip (82. Lidan); D. Bilic (64. Kolb). Ersatz: Fauland; Martic. Trainer: Markus Eitl.

ASK Klagenfurt (4-2-3-1): Nössler; Zalatel, Ristoskov, Dierke, K. Romaniuk; Kmetic, Micic; Ahacic (94. Filipovic), B. Romaniuk, Nsandi (82. Mrsic); Samardzic (78. Frauwallner). Ersatz: N. Grubor. Trainer: Dietmar Thuller.

Torfolge: 0:1 (6.) Nsandi, 1:1 (67./Elfmeter) Sulejmanovic (Filip).

Gelbe Karten: Ech Cheikh (45.+1 Unsportlichkeit), Maric (56. Foul), Pasic (70. Unsportlichkeit); Nsandi (57. Foul), B. Romaniuk (76. Unsportlichkeit).

Freitag, 15. September 2023; Liwest Arena, 1.078 Zuschauer

SR Manuel Baumann; Njegos Vucanovic, Martin Herr