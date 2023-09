Sport

BBC McDonald’s Iron Scorps Steyr - UBBC Lions Enns 76:65

STEYR. In einem spannenden ersten Testspiel setzten sich die Iron Scorps gegen die UBBC Lions Enns mit einem Endstand von 76:65 durch. Beide Teams nutzten die Gelegenheit, um verschiedene taktische Ansätze auszuprobieren und die Spielerkombinationen zu testen ...

Die Partie zeichnete sich durch eine solide Team-Leistung der Iron Scorps aus. Sowohl in der Offensive als auch in der Defensive zeigten sie einige gute Phasen.

Dabei gewährte das Spiel auch wertvolle Einblicke, welche Bereiche noch vor dem Auftakt in zwei Wochen verfeinert werden müssen.



Die Steyrer ziehen positive Erkenntnisse aus diesem Testspiel und werden hart daran arbeiten, sich auf die bevorstehende Saison vorzubereiten. Es war ein vielversprechender Start in die Vorbereitung, und die Vorfreude auf den Saisonbeginn wächst.



BBC McDonald’s Iron Scorps Steyr - UBBC Lions Enns 76:65 (21:12, 38:28, 56:50)