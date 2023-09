Sport

Cheikh mit Sieges­treffer in Minute 96

STEYR. Im Nachtragsspiel der 7. Runde der Regionalliga Mitte siegte der SK BMD Vorwärts Steyr am Dienstag bei den WAC Amateuren mit 2:1. Beide Tore erzielte Hamza Ech Cheikh ...

Der SKV begann offensiv, die Außenspieler Max Richter und Lukas Prokop schalteten sich viel in den Angriff ein. Letzterer hatte die erste Topchance, sein Schuss aus 20 Metern knallte ans Lattenkreuz (11.). Die Gäste waren im Anlaufen aggressiv und zwangen den Gegner so zu einigen Fehlern. Nach einer Viertelstunde fing Alvaro Collazo einen Pass der Kärntner ab und spielte ideal in den Lauf von Hamza Ech Cheikh. Der blieb vor dem Tor cool und schob überlegt zum 0:1 ein.

Mit Fortdauer der ersten Halbzeit verloren die Rot-Weißen etwas die Spielkontrolle und ließen sich weiter zurückfallen. Die WAC Amateure kamen zu einigen Halbchancen, es ging aber mit der knappen 1:0-Führung des SKV in die Kabinen.

Erster Auswärtssieg seit zehn Monaten

Nach dem Seitenwechsel war die Partie zerfahren, wobei die jungen Wolfsberger mehr fürs Spiel taten und in der 63. Minute zum 1:1-Ausgleich kamen. Kapitän Brugger verwertete einen Foulelfmeter. Danach sah alles nach einem Unentschieden aus, ehe dem SKV in der Nachspielzeit doch noch der Siegestreffer gelang. Ech Cheikh köpfelte nach einem Eckball in der 96. Minute von Mirsad Sulejmanovic sein sechstes Saisontor zum 1:2-Endstand. Für den SK Vorwärts sind es die ersten Punkte in der Fremde in der laufenden Saison. Außerdem war es der erste Auswärtssieg seit 11. November 2022 (2:0 in Dornbirn).

Wolfsberger AC Amateure – SK BMD Vorwärts Steyr 1:2 (0:1)

WAC Am. (4-1-3-2): E. Müller; Genser, Gruber, Muharemovic (23. Modritsch), Bukusu; P. Müller; Brugger (81. Schweiger), Karic, Goriupp; Scharfetter, Kojzek (74. Hajdini). Ersatz: Limmer; Yilmaz, Puff. Trainer: Nemanja Rnic.

Vorwärts (3-4-2-1): Hüttner; Pasic, Goldnagl, Ziric; Richter (64. Lidan), Collazo, Sulejmanovic, Prokop; Filip (81. D. Bilic), Staudinger (64. Kolb); Ech Cheikh. Ersatz: Fauland; P. Bilic, Lukic. Trainer: Markus Eitl.

Torfolge: 0:1 (15.) Ech Cheikh (Collazo), 1:1 (63./Elfmeter) Brugger. 1:2 (96.) Ech Cheikh (Sulejmanovic/Eckball).

Gelbe Karten: Brugger (54. Foul), Goriupp (94. Foul); Collazo (73. Unsportlichkeit).

Dienstag, 19. September 2023; Lavanttal Arena, 100 Zuschauer

SR Bernd Eigler; Rene Feldbaumer, Bernhard Reiter