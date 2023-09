Sport

Vorwärts unterliegt 3:0 in Vöcklamarkt

VÖCKLAMARKT. Im dritten Spiel innerhalb von acht Tagen setzte es für den SK BMD Vorwärts Steyr eine empfindliche Niederlage bei der Union Vöcklamarkt. Die Rot-Weißen mussten sich am Freitagabend im OÖ-Derby mit 0:3 geschlagen geben ...

Die Gastgeber legten einen Blitzstart hin und gingen in der 3. Minute durch Umberto Gruber in Führung. Danach verteidigte Vöcklamarkt kompakt im 5-3-2-System. Vorwärts hatte viele Spielanteile, konnte sich im letzten Drittel aber kaum durchsetzen. In der 22. Minute waren die Steyrer knapp am Ausgleich dran, im Getümmel konnte der Ball nicht im Tor untergebracht werden. Auf der anderen Seite verhinderte Valerian Hüttner mit einer starken Fußabwehr vorerst noch das zweite Gegentor (25.), drei Minuten später jubelten dann aber wieder die Hausherren, Mestrovic stellte nach einem Konter auf 2:0.

Kurz vor Ende der ersten Halbzeit entschied Schiedsrichter Basic nach Foul von Goalie Schober an Hamza Ech Cheikh auf Elfmeter für Vorwärts. Er nahm die Entscheidung aber zurück, weil sein Assistent eine Abseitsstellung anzeigte.

Ech Cheikh sieht Rot

In der zweiten Halbzeit änderte sich wenig, Vorwärts machte das Spiel, Vöcklamarkt verteidigte. Rund um die 60. Minute waren die Rot-Weißen knapp am Anschlusstreffer dran. Schober verhinderte zunächst ein Eigentor (62.) und war dann bei einem Weitschuss von Patrick Bilic zur Stelle (65.). Die endgültige Entscheidung fiel in der 79. Minute nach einem Freistoß, Michael Eberl traf per Kopf zum 3:0-Endstand. Zusätzlich bitter neben der Niederlage ist eine Rote Karte für Ech Cheikh kurz vor Schluss, er wird damit zumindest das nächste Heimspiel gegen Allerheiligen verpassen.

Union Vöcklamarkt – SK BMD Vorwärts Steyr 3:0 (2:0)

Vöcklamarkt (5-3-2): Schober; Pukrabek, Würtinger, Eberl, Pointner, Gaugger; Nagy (87. Brozik), Gruber, Meilinger (73. Brandmayr); Knez (87. Maganic), Mestrovic (64. Jakesevic). Ersatz: Krizek; Födinger. Trainer: Thomas Laganda.

Vorwärts (3-4-1-2): Hüttner; Ziric (76. Staudinger), Goldnagl, P. Bilic; Lukic (80. D. Bilic), Pasic, Collazo, Prokop; Sulejmanovic; Filip, Ech Cheikh. Ersatz: Fauland; Lidan, Kolb, Maric. Trainer: Markus Eitl.

Torfolge: 1:0 (3.) Gruber, 2:0 (28.) Mestrovic, 3:0 (79.) Eberl.

Gelbe Karten: Mestrovic (47. Unsportlichkeit), Jakesevic (74. Foul), Brandmayr (92. Foul).

Rote Karte: Ech Cheikh (88. Tätlichkeit).

Freitag, 22. September 2023; Black Crevice Stadion, 800 Zuschauer

SR Asim Basic; Gerald Schmolz, Philip Gillesberger