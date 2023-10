Sport

Jonas Rapp holt Bergtrikot für Steyrer Profi-Radteam

STEYR/KROATIEN. Die achte Auflage des international stark besetzten Cro Race (UCI 2.1) ging mit der heutigen sechsten Etappe zu Ende. Nach einem Schnitt von über 47 km/h sicherte sich der Australier Campbell Stewart (Jayco-Alula) den Sieg im Massensprint. Marvin Hammerschmid wird bester Österreicher, Jonas Rapp gewinnt das Bergtrikot und verlängert seinen Vertrag ...

Zufrieden kann das Team Hrinkow Advarics den Heimweg nach Österreich antreten. Denn in den letzten sechs Tagen sorgte man nicht nur für Spitzenleistungen im internationalen Radsport, sondern auch für emotionale TV Bilder während der Liveübertragung auf Eurosport. In bestechender Herbstform zeigte sich der Waldinger Marvin Hammerschmid. Zwei Tage lang sammelte er Punkte in der Fluchtgruppe, um auf der Königsetappe das Bergtrikot tragen zu dürfen. Der Allrounder ist aber auch endschnell und wird auf der heutigen Etappe mit Rang 23 bester Österreicher. Sein Teamkollege Jonas Rapp sicherte zudem das Bergtrikot ab und gewann dieses mit zwei Punkten Vorsprung gegenüber seinem tschechischen Kontrahenten Michal Schuran (ATT Investment).

„Wir sind unglaublich stolz auf die Leistung unserer Mannschaft. Das gibt dieser ohnehin hoch erfolgreichen Saison nochmal die Krönung“, so Dominik Hrinkow und verrät: „Jonas hat seinen Vertrag bei uns verlängert und wird auch nächste Saison voll angreifen.“ Noch ist es nicht das Ende einer höchst erfolgreichen Saison für Hrinkow Advarics. Am 3.10. steht mit der Coppa Citta di San Daniele noch ein Herbstklassiker am Programm.

Das Continental Team aus Steyr wurde für die OÖN Sportlerwahl in der Teamwertung nominiert. Unter folgendem Link kann 3x täglich bis einschließlich dem 20. Oktober abgestimmt werden: https://www.nachrichten.at/sport/sportlerwahl/