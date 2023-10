Sport

2:3 Heim­nieder­lage gegen Allerheiligen

STEYR. Vier Siege und ein Remis, so lautete die überaus beeindruckende Heimserie des SKV vor diesem Match. Und auch gegen Allerheiligen sollte es in dieser Tonart weitergehen. „Wir werden in dieses Spiel mit breiter Brust und Selbstvertrauen gehen“, versprach Trainer Markus Eitl vor der Partie. Auf Top-Torschütze Hamza Ech Cheikh musste er allerdings auf Grund einer Sperre dieses Mal verzichten ...

0:3-Rückstand nach einer halben Stunde

Die Partie hätte dann für unsere Mannschaft nicht schlechter beginnen können. Nach Abstimmungsproblemen in unserer Abwehr taucht Hernaus in Minute vier ganz alleine vor Schlussmann Hüttner auf und schiebt die Kugel überlegt zum 1:0 für die Gäste ein. Und nur sieben Minuten später ist es erneut Hernaus der die Gäste mit 2:0 in Front bringt. In der Folgezeit findet unsere Mannschaft dann etwas besser ins Spiel und kommt auch zu Einschussmöglichkeiten, welche aber allesamt vergeben wurden. Nach einer halben Stunde sah unsere Defensive neuerlich nicht gut aus und Allerheiligen stellte durch Sirk auf 0:3. Kurz vor Pause konnte Oliver Filip auf 1:3 verkürzen.

Vorwärts kann die Partie nicht mehr drehen

Nach der Pause zeigte sich unsere Mannschaft zwar verbessert, doch klare Torchancen blieben Mangelware. Allerheiligen verteidigte clever und lauerte auf gelegentliche Konter. In der 66. Minute dann Elfmeter für unsere Mannschaft und Mirsad Sulejmanovic verkürzte auf 2:3. Unsere Mannschaft versuchte in der Schlussphase noch den Ausgleich zu erzielen, doch gegen die dichtgestaffelte Abwehr der Gäste gab es kein Durchkommen und so blieb es bei einer schmerzhaften 2:3 Heimniederlage.

SK BMD Vorwärts Steyr – USV Allerheiligen 2:3 (1:3)

Vorwärts (3-4-1-2): Hüttner; Ziric, Goldnagl, P. Bilic; Lukic (46. Richter), Pasic (46. Lidan), Collazo, Prokop; Sulejmanovic; Kolb (46. D. Bilic), Filip (62. Kabashaj). Ersatz: Fauland; Maric. Trainer: Markus Eitl.

Allerheiligen (4-1-4-1): Hamer; Hasenrath, Hartweger, Derk, Martincevic (74. Kargl); Kovacec; Preininger, Sirk (83. Julian Janetzko), Kronaveter, Sieber (83. Nenadic); Hernaus. Ersatz: Wallner; Jonas Janetzko, Grillitsch. Trainer: Tomislav Kocijan.

Torfolge: 0:1 (5.) Hernaus, 0:2 (12.) Hernaus, 0:3 (34.) Sirk, 1:3 (42.) Filip (Lukic), 2:3 (68./Elfmeter) Sulejmanovic (Ziric).

Gelbe Karten: Pasic (40. Foul), D. Bilic (58. Kritik), Sulejmanovic (69. Unsportlichkeit), Ziric (79. Unsportlichkeit), P. Bilic (87. Unsportlichkeit); Kovacec (67. Foul), Hamer (82. Unsportlichkeit).

Rote Karte: Hartweger (89. Torraub).

Freitag, 29. September 2023; Liwest Arena, 1.028 Zuschauer

SR Philip Gadler; Jakob Bögner, Ermin Garanovic