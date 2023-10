Sport

Basketballer unterliegen in Linz

LINZ/STEYR. In der ersten Runde der neuen Saison musste sich der BBC McDonald's Iron Scorps Steyr dem BBC Mile Trockenbau Linz AG mit einem Endstand von 80:63 geschlagen geben. Die Scorps legten einen starken Start hin und erspielten sich schnell eine 9:2 Führung. Die Gastgeber konterten zügig und glichen das Spiel aus ...

Entscheidend wurde die Phase kurz vor der Halbzeitpause, in der die Scorps ganze 5 Minuten lang keinen einzigen Punkt erzielten. Dies ermöglichte den Jokers, mit einer 12-Punkte-Führung in die Kabine zu gehen. Leider fanden die Steyrer auch in der zweiten Halbzeit nicht richtig ins Spiel. Obwohl sie mehrmals auf 6 bis 7 Punkte herankommen konnten, hatten die Linzer immer eine Antwort parat.

BBC Mile Trockenbau Linz AG - BBC McDonald’s Iron Scorps Steyr 80:63 (21:20, 40:28, 57:49)

Surums 16, Rubio-Frias 14, Spasic 13, Polat 11, Medinger 6, Mlynsky 3, Galli 0, Hilgärtner 0, Jaramaz 0.