Sport

Vorwärts holt Punkt in Deutsch­landsberg

STEYR. In der 11. Runde der Regionalliga Mitte holte der SK BMD Vorwärts Steyr am Freitag ein 1:1-Unentschieden in Deutschlandsberg. Vorwärts musste auf die erkrankten Amir Pasic und Bojan Lukic sowie auf den verletzten Max Richter verzichten ...

Erstmals stand dafür Toni Kabashaj nach seinem Meniskus-Riss in der Startelf und nahm die zentrale Position in der Dreierkette ein. Geburtstagskind Eman Lidan, der heute seinen 18. Geburtstag feierte, startete im rechten Mittelfeld.

Am Kunstrasen im Koralmstadion entwickelte sich im Duell Fünfter gegen Sechster eine flotte Partie mit leichten Vorteilen für die Hausherren in der ersten Halbzeit. Torchancen gab es auf beiden Seiten kaum, die beste Möglichkeit der Gäste hatte Daniel Bilic, der aus guter Position verzog (29.). Eine Standardsituation führte zur 1:0-Pausenführung für Deutschlandsberg. Nach einem Eckball von Degen köpfelte der freistehende Schroll ein (34.).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte Vorwärts mehr vom Spiel, Stefan Goldnagl prüfte mit einem Weitschuss Torhüter Tafolli (56.). Drei Minuten später gelang der Ausgleich nach einem Eckball. DSC-Verteidiger Lipp verlängerte am kurzen Pfosten per Kopf und der Ball landete zum 1:1 in den Maschen. Die zwischendurch hitzig geführte Partie war bis zum Schluss offen, beide Seiten ließen aber wenig zu und so blieb es beim leistungsgerechten Remis.

Deutschlandsberger SC – SK BMD Vorwärts Steyr 1:1 (1:0)

DSC (4-1-4-1): Tafolli; Lipp, Schroll, Capretti, Fuchs; Degen; Wildbacher (86. Slisko), Grubelnik, Predanic, Weinberger; Tisaj (46. Fuchshofer). Ersatz: Paulitsch; Hadzic, Freidl, Markovic. Trainer: Christoph Meier.

Vorwärts (3-4-2-1): Hüttner; Goldnagl, Kabashaj (72. P. Bilic), Ziric (86. Maric); Lidan, Sulejmanovic, Collazo, Prokop; Filip (72. Kolb), Ech Cheikh (86. Eminazari); D. Bilic (63. Staudinger). Ersatz: Fauland. Trainer: Markus Eitl.

Torfolge: 1:0 (34.) Schroll, 1:1 (34./Eigentor) Lipp (Sulejmanovic/Eckball).

Gelbe Karten: Tisaj (12. Unsportlichkeit); Ech Cheikh (62. Unsportlichkeit), Lidan (75. Foul)

Freitag, 6. Oktober 2023; Koralmstadion, 700 Zuschauer

SR Emanuel Kulterer; Günter Messner, Markus Piuk