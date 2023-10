Sport

Dezimierte Macs verlieren in Linz

STEYR/LINZ. Die stark dezimierten Steyrer Basketballer traten am Samstag gegen die BBC RD Linz AG an. Gleich vier wichtige Stammspieler, Polat, Hilgärtner, Rubio-Frias und Spasic, konnten aus verschiedenen Gründen nicht am Spiel teilnehmen, was die Scorps auf nur sieben Spieler reduzierte ...

Dazu gehörte auch das 15-jährige Nachwuchstalent Jaramaz, für den es eine tolle Gelegenheit war, viel Einsatzzeit zu bekommen.

Die Scorps kontrollierten das Spiel im ersten Viertel und zeigten einige schöne Aktionen. Im zweiten Viertel begannen aber die Hausherren sich zu erholen und hatten immer mehr positive Spielphasen. Sie gewannen dieses Viertel mit 22:13 und erspielten sich einen Vorsprung von 5 Punkten, sodass es zur Halbzeitpause 40:35 für die Linzer stand.

In der zweiten Halbzeit zeigte der Kapitän Mlynsky eine starke Leistung und hielt sein Team im Spiel. Der Rückstand vor den letzten zehn Minuten betrug nur fünf Punkte, und die Partie war völlig offen. Leider fehlte den Gästen im letzten Viertel die Energie, und die Red Devils konnten das Spiel mit einem 18:6-Lauf für sich entscheiden.

Spieler-Trainer Mlynsky, der mit 36 Punkten der Topscorer des Spiels war: "Es war eine sehr anstrengende Partie. Uns fehlten besonders auf dem Perimeter viele Spieler, was deutlich spürbar war. Trotzdem haben wir alles gegeben und konnten teilweise gut mithalten. Leider haben wir zu viele offensive Rebounds zugelassen, was zu unnötig leichten Punkten für die Linzer führte. Gleichzeitig konnten wir unsere guten Wurfchancen nicht nutzen. Daran müssen wir im Training weiter hart arbeiten."

BBC RD Linz AG - BBC McDonald’s Iron Scorps Steyr 89:77 (18:22, 40:35, 58:53)

Mlynsky 36, Surums 15, Schmidt 9, Medinger 8, Galli 4, Rohrweck 4, Jaramaz 1.