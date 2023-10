Sport

Boulder­meister­schaften an der GTS ENNSLEITE

STEYR. Am Donnerstag, 19. Oktober fand die Boulder-Meisterschaft für Volksschulen an der GTS Ennsleite Steyr statt. Die Steyrer Ganztagsschule organisiert dieses Event für die 3. und 4. Klassen der Volksschulen, bei dem talentierte, junge Sportler: innen ihr Können an der Boulderwand zeigen konnten ...

Die Boulderwand wurde vor beinah zwei Jahrzehnten auf Initiative von Stefan Ehrenhuber und der damaligen Direktorin Veronika Kubicek geschaffen und ermöglicht. Ehemalige Schülerinnen, wie Segafredo-Chefin Tina Forster, sammelten damals fleißig Spenden für die Entstehung dieser sportlichen Attraktion am Schulstandort.

Insgesamt nahmen 120 Schülerinnen und Schüler (VS Ennsleite, VS Tabor, VS Gleink, Steyrdorfschule, VS Adlwang, VS St. Ulrich) an der Veranstaltung teil. Die Siegerehrung nahmen die Direktorin der GTS, Monika Freimund sowie der Sport-Koordinator und Organisator der Veranstaltung Stefan Ehrenhuber vor. Ein Dankeschön gilt Steyrer Firmen, welche die Veranstaltung tatkräftig mit Sachpreisen unterstützten.

Mädchen:

1. Rang Pristner Flora, Steyrdorfschule 71 Punkte

2. Rang Zahirovic Hana, VS Ennsleite 64 Punkte

3. Rang Ansarova Seda, VS Ennsleite 61 Punkte

Burschen:

1. Rang Nussdorfer Jakob, Steyrdorfschule 70 Punkte

2. Rang Hyros David, VS Ennsleite 69 Punkte

3. Rang Herzog Jonas, VS Gleink 64 Punkte