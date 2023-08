Wirtschaft & Politik

SPÖ-Aktionstag zur Schließung von Kika/Leiner-Filialen

STEYR. SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler: „Die Kika/Leiner-Pleite ist das Ergebnis einer Regierung, die für Austro-Oligarchen, aber nicht für unsere Leute da ist! Unter den ÖVP-Bundeskanzlern der Vergangenheit und vor allem bei der schwarz-blauen Regierung konnten sich die Superreichen bei den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern wie bei einem Bankomaten bedienen. Das muss sich ändern! Die ÖVP steht auf der Seite von Benko und Co. Wir stehen auf der Seite der Beschäftigten“ ...

Sabine Engleitner-Neu: „Die ÖVP hat alles getan, damit Benko diesen Deal bekommt. Jetzt schaut sie dabei zu, wie wir in Steyr viele qualifizierte Arbeitsplätze verlieren. Es braucht eine Job-Garantie für alle Betroffenen. Wo bleibt das Verantwortungsgefühl dieser Regierung, wann handelt sie endlich? Die Beschäftigten hätten sich eine Bundesregierung verdient, die auf ihrer Seite steht und nicht mit Milliardären Geschäfte macht. Wenn sich die Regierung weiterhin weigert, hier endlich einzugreifen und unsere Vorschläge zumindest zu diskutieren, ist das der endgültige Beweis dafür, dass sich die Regierung nicht um die Menschen und ihr Schicksal schert.“

Am Samstag, 29. Juli 2023, haben 23 der 40 Kika/Leiner-Filialen in Österreich geschlossen. Insgesamt 1.900 Beschäftigte verlieren damit endgültig ihre Jobs. Die SPÖ machte am Montag, 31. Juli 2023, mit Aktionen im ganzen Land darauf aufmerksam. In Steyr war ein Team um Landtagsabgeordnete und Klubobfrau Sabine Engleitner-Neu nahe der nun geschlossenen Filiale präsent.

Zusammen mit der Landtagsabgeordneten und stv. Bezirksparteivorsitzenden wiesen in Steyr Funktionär*innen und Mitglieder der SPÖ sowie der Jungen Generation am 31. Juli mit Plakaten und Transparent auf die Situation hin.