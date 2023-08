Wirtschaft & Politik

10.500 Euro: Spenden­übergabe von BMW Group Werk Steyr an St. Anna Kinderkrebs­forschung und Kinder­sofort­hilfe Steyr

STEYR. Das BMW Group Werk Steyr übergab gestern eine Spende von insgesamt 10.500 Euro an die St. Anna Kinderkrebsforschung und an die Kindersoforthilfe Steyr. Die Spenden stammen aus dem Ticketverkauf des Charity Events, welches das BMW Group Werk Steyr im Zuge des Musikfestival Steyr ausgerichtet hat. Rund 400 Gäste genossen die Vorpremiere von „Falco meets Queen“ am 19. Juli – eine spektakuläre Musik-Show, die das Publikum zum Mitmachen einlud und so den Schlossgraben zum Beben brachte ...

„Das BMW Group Werk Steyr ist seit vielen Jahren Partner des Musikfestivals Steyr. Dieses Engagement soll nicht nur der Kulturförderung dienen, sondern auch Gutes über Bühne und Publikumsreihen hinweg bewirken“, so Klaus von Moltke, Geschäftsführer des BMW Group Werk Steyr. Darum entschlossen sich die Kooperationspartner, dieses Jahr erstmals die Generalprobe für den guten Zweck zu nutzen.

Dieses Arrangement ermöglichte es, attraktive Ticketpreise für die fulminante Show anzubieten und gleichzeitig den gesamten Reinerlös aus dem Ticketverkauf zu spenden. „Uns war es wichtig, eine besonders vulnerable Gruppen zu unterstützen, und zwar kranke und benachteiligte Kinder. Wir haben uns entschieden, das ganz konkret in unserem nahen Umfeld zu tun, durch die Unterstützung der Kindersoforthilfe Steyr, aber auch über die Stadtgrenzen hinweg, durch die Spende an die St. Anna Kinderkrebsforschung,“ erläutert Klaus von Moltke und ergänzt: „Vielen Dank an alle Gäste, die das Charity Event zu einem unvergesslichen Abend gemacht und mit ihrem Ticketkauf diese Spende ermöglicht haben!“

Spenden vom Charity Event unterstützen Forschung und Linderung von Notsituationen

„Unternehmensspenden sind für unsere Forschungsbestrebungen und das Institut ganz wichtig, da wir seit nun 35 Jahren unsere Forschungsarbeiten aus Spenden finanzieren. Wir sind daher dem BMW Group Werk Steyr sehr dankbar, dass es im Rahmen des Charity Events unsere Mission unterstützt, bisherige Erfolge würdigt und zukünftigen Bestrebungen mit ermöglicht. Vom BMW Group Werk Steyr als führendes Unternehmen auf diese Weise unterstützt zu werden, macht uns natürlich stolz. Ich bedanke mich herzlich im Namen der St. Anna Kinderkrebsforschung und ihren vielen engagierten Mitarbeitern für die Organisation dieses einzigartigen Events. Der Abend war geprägt von der Interaktion mit vielen interessanten Menschen und eindrucksvollen Momenten – und war somit ein besonderes Erlebnis", so Mag. Jörg Bürger, CFO der St. Anna Kinderkrebsforschung.

Und auch Anna-Maria Demmelmayr, BA MA, Vizebürgermeisterin der Stadt Steyr und Schirmherrin der Kindersoforthilfe Steyr bedankt sich für die Spende: „Das Geld kommt finanziell schlechter gestellten Steyrer Kindern und Jugendlichen, beziehungsweise deren Familien zugute. Wir können mit dieser Summe rasch und unbürokratisch helfen und somit unmittelbare Notsituationen in Familien lindern. Steyr ist heute ohne BMW nicht vorstellbar, das Werk strahlt positiv in die gesamte Region aus. Als der damalige Bundeskanzler Bruno Kreisky im Juni 1979 symbolisch mit einem Spaten in den Boden des zukünftigen BMW-Werksgeländes stach, begann eine Erfolgsgeschichte, die bis heute andauert und auch noch für die Zukunft viel hoffen lässt. Die BMW Group ist aber nicht nur technologisch an der Weltspitze, das Unternehmen engagiert sich auch schon seit Beginn für die Stadt und ihre Menschen – sei es im Sozialbereich, in der Kultur oder auch bei Verkehrs- und Umweltproblemen. Herzlichen Dank auch dafür.“

Das Musikfestival Steyr läuft noch bis zum 8. August.