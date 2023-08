Wirtschaft & Politik

Rund 200 Kinder in Sommerkindergarten und Sommerhort

STEYR. Rund 200 Kinder aus elf städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen und aus Steyrer Privatkindergärten besuchen in den Sommerferien 2023 den Sommerkindergarten und den Sommerhort der Stadt Steyr im Münichholz. „Für die Eltern ist es wichtig, ihren Nachwuchs auch in den Sommerwochen gut betreut und versorgt zu wissen. Das stellen wir mit der städtischen Sommerbetreuung im Kindergarten Plenklberg sicher“, sagt Vizebürgermeisterin Anna-Maria Demmelmayr ...

In vier Kindergartengruppen und zwei bis drei Hortgruppen bietet die Stadt ein buntes Ferienprogramm, und das von 6:30 bis 17:00 Uhr. „Damit ist gewährleistet, dass in Steyr berufstätige Eltern Kinderbetreuung und Job auch in den Ferien unter einen Hut bringen“, betont Demmelmayr.

Ferienfeeling im Kindergarten

52 Mitarbeiterinnen – Pädagoginnen, pädagogische Assistentinnen und Reinigungskräfte – arbeiten zwischen 24. Juli und 31. August daran, den Kindern einen schönen Sommer zu bereiten. „Im Sommerkindergarten ist alles ein bisschen entspannter. Wir konzentrieren uns auf ein abwechslungsreiches, kreatives Programm, um auch bei uns Ferienfeeling aufkommen zu lassen“, berichtet Hermine Stöllnberger, die den Kindergarten und Hort in den ersten drei Wochen leitet. Die Bedürfnisse der Kinder stehen im Mittelpunkt. „Kinder, die in der Früh noch müde sind, können sich bei uns ausschlafen. Zu Mittag gibt es eine Wellness-Stunde. Davor und danach kommt keine Langeweile auf. Es gibt viele Kreativangebote, wir basteln, singen und tanzen, es gibt Spiel im Freien und die Kinder schließen neue Freundschaften.“

Bedürfnisse der Kinder im Mittelpunkt

Der Sommerkindergarten und -Hort ist nicht nur organisatorisch eine Herausforderung, er stellt auch besondere Anforderungen an die Pädagoginnen, weil keine Zeit für Eingewöhnung bleibt. „Unser Team ist sehr engagiert, unsere Mitarbeiterinnen gehen auf die Bedürfnisse jedes Kindes bestmöglich ein und schaffen es so, dass sich die Kinder auch in ungewohnter Umgebung wohlfühlen“, berichtet Elke Heinzlreiter, Leiterin der Fachabteilung Kindergärten und Horte am Magistrat Steyr.