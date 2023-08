Wirtschaft & Politik

Ein­ladung zum Sommer­cocktail mit Talk: Un­geahntes Arbeits­kräfte­potential der Region

STEYR. Eine Frage, die viele Unternehmer:innen bewegt: Wer wird meine zukünftige Mitarbeiterin/mein zukünftiger Mitarbeiter? Ist der regionale Arbeitsmarkt wirklich ausgeschöpft oder gibt es in der Region noch ungenutzte Ressourcen, die es zu integrieren gilt?

Dieser spannenden Frage widmet sich die Zukunftsregion Steyr beim Sommercocktail am 6. September 2023 im Dominikanerhof und lädt alle Interessierten sehr herzlich dazu ein, Wissenswertes zu erfahren, erfolgreiche Praxisbeispiele zu hören, mitzudiskutieren, sich auszutauschen und im Anschluss den Abend in gemütlicher Atmosphäre mit Musik vom Pop-Up Aid Club und kulinarischen Genüssen der Kreisler*in ausklingen zu lassen.

Netzwerkchefin Daniela Zeiner wird moderierend durch den Abend führen und nach einer Begrüßung durch Bürgermeister Markus Vogl sowie Sabine Gamsjäger (Leiterin des Dominikanerhauses) allen Talkgästen die Möglichkeit geben, ihre Dienstleistungen vorzustellen, Ideen für den Arbeitsmarkt der Region einzubringen sowie Erfahrungswerte zu schildern. Vertreter:innen von pro mente OÖ, Volkshilfe home run, VABB, der Produktionsschulen des Berufsförderungsinstituts OÖ, Neustart OÖ und des Caritas OÖ Integrationszentrum Paraplü schildern, wie ihre Kund:innen und Teilnehmer:innen erfolgreich in Unternehmen eingesetzt werden können, welche Rolle die Angebote des AMS Steyr dabei spielen und wie alle in der Region davon profitieren können.

Im Anschluss präsentiert Zeiner die Ergebnisse einer Befragung von HTL-Schüler:innen, deren Inhalte ebenso die Arbeitswelt thematisieren: Es wurde erhoben, wie sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen ihren zukünftigen Chef /ihre Chefin vorstellen, wie der Job, das Team, das Unternehmen sein muss, um hochmotiviert in die berufliche Karriere zu starten.

„Wie immer kommt beim Sommercocktail aber auch die Vernetzung nicht zu kurz, es gibt Zeit für Austausch, Genuss, für einen geselligen Abend und um vielleicht auch Pläne für den Herbst in unserer Zukunftsregion Steyr zu schmieden, denn Synergien zu nutzen und damit besser die Themen voranzutreiben, die uns alle beschäftigen, ist noch immer eines unserer wichtigsten Anliegen“, erzählt Zeiner und ergänzt: “Auch Charity ist an so einem Abend natürlich groß geschrieben - wir freuen uns auf musikalische Genüsse vom POP-UP-AID- Club, der wieder alle Einnahmen aus der Spendenbox dem Kinderschutzzentrum Wigwam zur Verfügung stellt! Danke für den Einsatz!“

Eine Teilnahme am Sommercocktail der Zukunftsregion Steyr am 6. September ab 17:00 Uhr im Dominikanerhof (bei Schlechtwetter im Dominikanerhaus) ist kostenlos, am Netzwerk interessierte Gäste sind gerne willkommen, um Anmeldung unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder 07252/220 100 wird ersucht.